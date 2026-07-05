کوردستان24 کاتی راگەیاندنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ی ئامادەیی ئاشکرا دەکات

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سەرچاوەیەکی باڵا لە وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، کاتی راگەیاندنی ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ی ئامادەیی و وردەکاریی هەژمارکردنی نمرەی وانەکانی کوردی و عەرەبی بۆ کوردستان24 ئاشکرا دەکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 5ـی تەمموزی 2026، سەرچاوەیەکی تایبەت لە وەزارەتی پەروەردە بە کوردستان24ی راگەیاند، ئەمڕۆ تاقیکردنەوەی وانەکانی فیزیا و جوگرافیا بە سەرکەوتوویی ئەنجامدرا و تەنیا یەک تاقیکردنەوە ماوە، کە بڕیارە رۆژی چوارشەممەی داهاتوو بۆ وانەکانی (زمانی سریانی، تورکمانی و ئایینی مەسیحی) تایبەت بە پێکهاتەکان ئەنجام بدرێت.

ئەو سەرچاوەیە ئاماژەی بەوەش کرد، دوای تەواوبوونی دواین تاقیکردنەوە، رۆژی پێنجشەممە 9ی تەممووزی 2026 ئەنجامی تاقیکردنەوەکانی پۆلی 12ی ئامادەیی بە هەموو پۆلەکانەوە رادەگەیەنرێت.

هاوکات ئەنجامی تاقیکردنەوەکانیش لە ماڵپەری فەرمی کوردستان24 بڵاو دەکرێتەوە.

سەبارەت بە دەنگۆی هەژمارنەکردنی وانەکانی کوردی و عەرەبی، سەرچاوەکەی وەزارەتی پەروەردە جەختی کردەوە، کە "بابەتی هەژمارکردن و داخلبوونی نمرەی هەردوو وانەی کوردی و عەرەبی، بڕیاری ئەنجوومەنی وەزیران و وەزارەتی خوێندنی باڵایە؛ بۆیە هەردوو وانەکە وەک وانەی سەرەکی داخلن و نمرەکانیان هەژمار دەکرێت."