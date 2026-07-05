کونسوڵی فەرەنسا: هاوکارییە زانستییەکانمان لەگەڵ هەرێمی کوردستان فراوان دەکەین

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وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان، لە چوارچێوەی هەوڵەکانی بۆ بەدیهێنانی سەربەخۆیی زانکۆکان، کار بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونی دامەزراوە زانستییەکانی فەرەنسا دەکات.

یەکشەممە، 5ـی تەممووزی 2026، ئارام محەمەد قادر، وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستیی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە یان برایم، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا لە کوردستان کرد.

بە پێی راگەیەنراوی وەزارەتی خوێندنی باڵا، لە کۆبوونەوەکەدا، گفتوگۆ لەسەر پەرەپێدانی پەیوەندییە ئەکادیمی و زانستییەکانی نێوان دامەزراوەکانی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان و فەرەنسا کرا.

وەزیری خوێندنی باڵا جەختی لە گرنگیی بەرزکردنەوەی ئاستی هەماهەنگییەکان کردەوە و رایگەیاند: "دەمانەوێت ئاستی ئاڵوگۆڕی مامۆستایان و قوتابییان لەگەڵ زانکۆکانی فەرەنسا فراوانتر بکەین و دەرفەتی زیاتری خوێندن و توێژینەوە بۆ فێرخوازانی هەرێمی کوردستان لە زانکۆکانی ئەو وڵاتە بڕەخسێنین."

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە، تایبەت بوو بە پڕۆژەی سەربەخۆیی زانکۆکانی کوردستان. وەزیری خوێندنی باڵا داوای لە کونسوڵی فەرەنسا کرد کە هاوکار و پاڵپشت بن لە سەرخستنی پڕۆژەی سەربەخۆیی زانکۆکاندا، بەو پێیەی فەرەنسا خاوەن ئەزموونێکی دەوڵەمەند و سەرکەوتووە لەم پرسەدا، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، کە بەدیهێنانی سەربەخۆیی بۆ زانکۆکان یەکێکە لە ئامانجە بنەڕەتییەکانی وەزارەت.

لە لایەن خۆیەوە، کونسوڵی گشتیی فەرەنسا ئامادەیی وڵاتەکەی نیشان دا بۆ پەرەپێدان و فراوانکردنی هاوکارییە زانستییەکان لەگەڵ هەرێمی کوردستان.

هاوکات رایگەیاند: کار دەکەن بۆ ئەوەی هەرێم بە گشتی و ناوەندە ئەکادیمییەکان بە تایبەتی، لە ڕێگەی پڕۆگرامەکانی ئاڵوگۆڕی زانستی و پەروەردەییەوە، بە شێوازێکی کاراتر سوود لە ئەزموونەکانی فەرەنسا وەربگرن.