سەرۆک بارزانی سەرەخۆشی لە خانەوادەی خوالێخۆشبوو کازم شانەدەری دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی پەیامێکی سەرەخۆشی بۆ کۆچی دوایی کازم شانەدەری بڵاوکردەوە، کە پێشمەرگەی کۆماری کوردستان لە مەهاباد، یاوەری بارزانیی نەمر لە یەکێتیی سۆڤییەت و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان بوو؛ سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەیدا هاوسۆزیی خۆی بۆ خانەوادەکەی دەربڕی و رایگەیاند، ژیان و کۆڵنەدانی ئەو خەباتگێڕە وانەیەکی پڕبەهایە بۆ نیشتمانپەروەران.

یەکشەممە 5ـی تەممووزی 2026، سەرۆک بارزانی، پەیامێکی سەرەخۆشی بڵاو کردەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی پێشمەرگەی كۆماری كوردستان لە مەهاباد و یەكێك لە یاوەرانی بارزانیی نەمر لە یەكێتیی سۆڤییەت و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان (كازم شانەدەری)ـیم پێ گەییشت.

سەرۆک بارزانی راشیگەیاندووە، كازم شانەدەری، قوتابی و شوێنكەوتووی رێبازی بارزانی، لەو قارەمانانە بوو كە هەموو ساتەكانی ژیانی خۆی بۆ دۆزی رەوای گەلی كوردستان تەرخان كرد. ژیان و كۆڵنەدان و بەردەوامیی ئەو لە خەباتدا وانەیەكی پڕبەهایە بۆ هەموو تێكۆشەر و نیشتیمانپەروەرانی كوردستان.

لە پەیامەکەدا هاتووە، پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو كازم شانەدەری و هەموو پێشمەرگە و خەباتگێڕ و نیشتمانپەروەرانی كوردستان دەكەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم.

سەرۆک بارزانی، لەخودای گەورە داواكارە رۆحی خوالێخۆشبوو كازم شانەدەری بە بەهەشتی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی

پەیامی هاوخەمیی سەرۆك بارزانی بۆ كۆچی دوایی پێشمەرگە و تێكۆشەری كوردستان كازم شانەدەری

بەناوی خودای مەزن و دلۆڤان

بەداخێكی زۆرەوە هەواڵی كۆچی دوایی پێشمەرگەی كۆماری كوردستان لە مەهاباد و یەكێك لە یاوەرانی بارزانیی نەمر لە یەكێتیی سۆڤییەت و پێشمەرگەی هەردوو شۆڕشی ئەیلوول و گوڵان (كازم شانەدەری)ـیم پێ گەییشت. كازم شانەدەری قوتابی و شوێنكەوتووی ڕێبازی بارزانی، لەو قارەمانانە بوو كە هەموو ساتەكانی ژیانی خۆی بۆ دۆزی ڕەوای گەلی كوردستان تەرخان كرد. ژیان و كۆڵنەدان و بەردەوامیی ئەو لە خەباتدا وانەیەكی پڕبەهایە بۆ هەموو تێكۆشەر و نیشتیمانپەروەرانی كوردستان.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی خانەوادە و كەسوكار و ئاشنایانی خوالێخۆشبوو كازم شانەدەری و هەموو پێشمەرگە و خەباتگێڕ و نیشتیمانپەروەرانی كوردستان دەكەم و خۆم بە هاوبەشی خەمیان دەزانم.

لەخودای گەورە داواكارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو كازم شانەدەری بە بەهەشتی بەرین شاد بكات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەك ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

5ی تەممووزی 2026