هاوڕێ کەمال: داواکردنی 120 ملیار دینار لە داهاتی ناوخۆ ناڕەوایە و هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە

پێش کاتژمێرێک

راوێژکارێکی وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، پرسی ناردنی 120 ملیار دینار لە داهاتی ناوخۆ بۆ بەغدا "ناڕەوایە" و جەخت دەکاتەوە کە هۆکاری دواکەوتنی مووچە تەنیا "سیاسییە" نەک تەکنیکی.

ئەمڕۆ یەکشەممە 5ـی تەممووزی 2026، هاوڕێ کەمال، راوێژکاری وەزارەتی دارایی و ئابووری، لە کاتی بەشداریکردنی لە بەرنامەی "باسی رۆژ"ی کوردستان24، کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی دەکات، رایگەیاند "بەگوێرەی ئەو یاسایانەی حکوومەتی فیدراڵ کاری پێدەکات، دەبێت 50%ی داهاتە فیدراڵییەکان (ئیتیحادییەکان) بگەڕێتەوە بۆ گەنجینەی دەوڵەت، بەڵام دیاریکردنی بڕی 120 ملیار دینار وەک پشکی ناوخۆ بابەتێکی ناڕەوایە و هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە."

هەروەها راوێژکارەکەی وەزارەتی دارایی ئاماژەی بەوە کرد، لەم ساڵانەی دواییدا سەرجەم بابەتە تەکنیکییەکان لە نێوان هەولێر و بەغدا یەکخراون و هیچ بەربەستێکی هونەری لەبەردەم ناردنی شایستە داراییەکان نەماوە.

هاوڕێ کەمال گوتیشی "هیچ هۆکارێکی تەکنیکی نەماوە بۆ ئەوەی مووچە دوابخرێت، بەڵکو هۆکارەکان زیاتر سیاسیین."

ئەم لێدوانانەی راوێژکارەکەی وەزارەتی دارایی لە کاتێکدایە، کە دانوستانەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ لەسەر پرسی بودجە و مووچە و داهاتە نانەوتییەکان بەردەوامن و هەرێمی کوردستان جەخت لە جێبەجێکردنی یاسای بودجە وەک خۆی دەکاتەوە.