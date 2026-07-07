عێراقچی: لەژێر سێبەری هەڕەشەکانی ترەمپدا هیچ دانوستانێک ئەنجام نادەین

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی ئێران، رایگەیاند؛ وڵاتەکەی ئامادە نییە دەست بە دانوستان بۆ گەیشتن بە رێککەوتنی کۆتایی لەگەڵ ئەمریکا بکات، ئەگەر هەڕەشەکانی واشنتن بەردەوام بن.

عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران، ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـت تەممووزی 2026، لە پۆستێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بۆ بەرپرسانی ئەمریکا نووسیویەتی: "ئەگەر هەڕەشەکان بەردەوام بن، دانوستانەکان دەربارەی رێککەوتنی کۆتایی دەستپێناکات. رێز لە واژۆکەتان بگرن." ئاماژەی وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ ئەو رێککەوتنە کاتییەیە کە مانگی رابردوو لە نێوان تاران و واشنتن واژۆ کرا، تێیدا هەردوولا بەڵێنیان دابوو پەنا بۆ بەکارهێنانی هێز یان هەڕەشەی سەربازی دژی یەکتر نەبەن.

پێشتر دۆناڵد ترەمپ رایگەیاند "واشنتن یان دەگاتە رێککەوتن لەگەڵ ئێران یان ئەرکەکە تەواو دەکات". ترەمپ لە لێدوانێکی راشکاوانەدا گوتی: "یان دەگەینە رێککەوتن یان کۆتایی بە ئەرکەکە دەهێنین، تەواوکردنی ئەرکەکەش کارێکی قورس نابێت. بێگومان من رێککەوتنم پێ باشترە، چونکە نامەوێت کاریگەری بکەمە سەر ژیانی 91 ملیۆن کەس."

ترەمپ هەروەها هەڕەشەی وێرانکردنی ژێرخانی ئێرانی کرد و گوتی: "دەتوانین لە ماوەی یەک کاتژمێردا پردەکانیان بڕووخێنین و سەرچاوەکانی وزەیان ببڕین، ئەوان ئێستا هیچ پارەیەکیان نییە."

هەفتەی رابردوو دانوستانە ناڕاستەوخۆکانی نێوان هەردوو وڵات بێ هیچ پێشکەوتنێکی دیار کۆتایی هات. ئەمەش سەرەڕای هەبوونی ئاگربەستێکی 60 رۆژە مەبەست لێی رەخساندنی دەرفەت بوو بۆ دیپلۆماسی، دوای ئەو هێرشانەی ئەمریکا و ئیسرائیل لە 28ـی شوباتدا کردیانە سەر ئێران و بوونە هۆی هەڵگیرسانی ململانێیەکی راستەوخۆ.