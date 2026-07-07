خەڵکی قوم ماڵئاوایی لە تەرمی خامنەیی دەکەن

پێش کاتژمێرێک

ئەمرۆ سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، خەڵکێکی زۆر لە رێوڕەسمی بەڕێکردنی تەرمی رێبەری پێشووی کۆماری ئیسلامی، عەلی خامنەیی، رژانە سەر شەقامەکانی شاری قوم لە باشووری تاران، ئەمە لەکاتێکدایە دوێنێ دووشەممە، سەدان هەزار کەس لە تاران بەشدارییان لە رێوڕەسمی ماڵئاوایی لە تەرمی خامنەیی کردبوو

تەرمی عەلی خامنەیی، لە مزگەوتی جەمکەران لە شاری قوم دانرا، کە گرنگترین حەوزەی زانستی شیعە و ژمارەیەکی زۆر مەزارگە لەخۆ دەگرێت.

له‌و کاتەی ئایەتوڵڵا عەبدوڵڵا جەوادی ئامولی نوێژی مردووی لەسەر تەرمەکە کرد، خەڵکەکە بە یەک دەنگ دروشمی "مەرگ بۆ ئەمریکا"یان دەگوتەوە، کە یەکێکە لە دروشمە باوەکانی بۆنە فەرمییەکانی ئێرانە.

هەروەها پیاوانی ئایینی و خەڵکەکە تەنیا ماڵئاواییان لە تەرمی خامنەیی نەکرد، بەڵکو ماڵئاواییان لەوانەش کرد کە لەگەڵ ئەودا کوژران، لەوانە نەوەیەکی خامنەیی بوو بەپێی گوتەی بەرپرسانی ئێران تەمەنی تەنیا 14 مانگ بووە.

بڕیارە هەر ئەمڕۆ سێشەممە، تەرمی عەلی خامنەیی بهێنرێتە مەزارگەی ئیمام عەلی لە نەجەف و ئیمام حوسێن لە کەربەلا، پێش ئەوەی بگەڕێنرێتەوە بۆ ئێران و لە 9ـی تەممووزدا لە زێدی خۆی لە شاری مەشهەد لە تەنیشت مەزارگەی ئیمام عەلی رەزا بە خاک بسپێردرێت.

گوتەبێژی لیژنەی راگەیاندنی پرسەی عەلی خامنەیی لە عێراق، لیوا سەعد مەعن لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاندبوو "رۆژی سێشەممە، 7ـی تەممووز رێوڕەسمی پێشوازی فەرمی لە تەرمی عەلی خامنەیی، رێبەری پێشووی ئێران بە ئامادەبوونی کەسایەتییە باڵاکانی حکوومی و ئایینی لە ئێران و عێراق بەرێوەدەچێت."

روونیشیکردەوە "پێشوازی جەماوەری لە رۆژی چوارشەممە 8ـی تەممووز، کاتژمێر 6:00ـی بەیانی دەستپێدەکات."

جەختیشی کردەوە "پلانێکی تۆکمەی ئەمنی دانراوە بۆ دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاری پێویست بۆ بەشداربووان، داواشی لە هاووڵاتیان و شوێنە ئاینییەکان و کاروانەکانی حوسێنی و شاندی بەشداربوو کرد بە تەواوی پابەند بن بە رێنماییەکان."