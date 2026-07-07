یەشار گولەر: تورکیا دووەم گەورەترین هێزی ناتۆیە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری بەرگریی تورکیا، لە گوتارێکدا لە میانی رێوڕەسمێکی پەیوەندیدار بە لووتکەی ناتۆ لە ئەنقەرە پێشکەشی کرد، تیشکی خستە سەر پێگەی سەربازی و ستراتیژیی تورکیا لەناو هاوپەیمانیی ناتۆدا و رایگەیاند؛ وڵاتەکەی دووەم گەورەترین هێزی سەربازیی ناو هاوپەیمانییەکەیە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، یەشار گولەر، وەزیری بەرگریی تورکیا، لە گوتارەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد، تورکیا لە ناوچەکەدا کاراکتەرێکی کاریگەرە و رۆڵێکی بەرچاوی لە بەرەوپێشچوونی بواری سەربازیی ناتۆدا هەیە. گوتیشی: "داهاتووی ناتۆ لە رێگەی بودجەوە دیاری دەکرێت، ئەمەش بایەخی پشتیوانییە داراییەکان بۆ بەهێزکردنی هاوپەیمانییەکە نیشان دەدات."

گولەر جەختی کردەوە، توانا بەرگرییەکانی تورکیا لە ساڵانی رابردوودا گەشەیەکی گەورەیان بەخۆیانەوە بینیوە. ئاماژەی بەوەش دا، پەرەپێدانی بەردەوامی هێزی سەربازی هەنگاوێکی زۆر گرنگە بۆ بەرپەرچدانەوەی هەرەشەکان و پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و ناوچەیی.

لە کۆتایی گوتارەکەیدا، وەزیری بەرگری دووپاتی کردەوە، تورکیا بەردەوام دەبێت لە بەهێزکردنی پێگەی خۆی وەک یەکێک لە پایە سەرەکییەکانی ناتۆ، بە ئامانجی رووبەڕووبوونەوەی ئالنگارییە ئەمنییەکان و پاراستنی سەقامگیری لە ناوچەکەدا.