لە ئەنبار دەست بەسەر دەیان هەزار حەبی ماددەی هۆشبەر دا گیرا

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هێزەکانی فریاکەوتنی پارێزگای ئەنبار ئۆپەراسیۆنێکیان لە باکووری فەللوجە کردووە و توانیویانە دەست بەسەر دەیان هەزار حەبی هۆشبەری جۆری کەپتاگۆن دا بگرن.

ئەمرۆ سێشەممە، 7ـی تەممووزی 2026، هێزەکانی فریاکەوتنی ئەنبار لەپەڕەی خۆی لە فەیسبوک بڵاویکردەوە، هێزێک لە فەوجەکەی فریاکەوتنی ئەنبار ئۆپەراسیۆنێکی ئەمنییان لە ناوچەی سجر کردووە، لە ئەنجامدا دەست بەسەر نزیکەی 175 هەزار حەبی ماددە هۆشبەری جۆری کەپتاگۆن دا گیراوە کە مەبەست لێی قاچاخ و دابەشکردن بووە".

ئاماژەی بەوەشکردووە، "ئەو کەرەستەی دەستی بەسەردا گیراوە رەوانەی لایەنە پەیوەندیدارەکان کراون بۆ تەواوکردنی رێکارە یاساییەکان، هاوکات لێکۆڵینەوەکان بەردەوامە بۆ ئاشکراکردنی لایەنە پەیوەندیدارەکان لە دۆسیەکەدا".

ئەمە لەکاتێکدایە وەزارەتی ناوخۆی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاماری فەرمی شەش مانگی یەکەمی ساڵی 2026ـی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، هێزەکانیان لە شەش مانگی رابردوودا سەرکەوتوو بوون لە دەستبەسەرداگرتنی تۆنێک و 977 کیلۆگرام و 522 گرام لە جۆرە جیاوازەکانی ماددەی هۆشبەر.

هەر بەپێی راگەیەندراوە فەرمییەکەی وەزارەتی ناوخۆ، دادگاکانی عێراق سزای جۆراوجۆریان بەسەر سێ هەزار و 553 بازرگان و برەودەری ماددەی هۆشبەردا سەپاندووە، کە لە نێویاندا 58 سزای لەسێدارەدان و 236 سزای زیندانی تا هەتایی هەن، هاوکات هێزە ئەمنییەکان توانیویانە 378 تۆڕی قاچاخچێتی و بازرگانیکردن پووچەڵکربکەنەوە کە 319یان لەسەر ئاستی ناوخۆیی و 59 تۆڕیشیان لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی کاریان کردووە.