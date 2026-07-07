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حەوت منداڵی چینی لەناو چاکسازیی گەورانی هەولێر هەن و ئەو وڵاتە وەریانناگرێتەوە

کوردستان چاکسازی گەورە چین

ئیحسان عەبدولڕەحمان بەڕێوبەری گشتیی چاكسازییەكانی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24 ـی راگەیاند، بە گوێرەی یاسا بەرکارەکانی هەرێمی کوردستان دەبێت منداڵ کە تەمەنی بگاتە سێ ساڵ، لە دایکیان جیابکرێنەوە و لە چاکسازییەکان ببرێنە دەرەوە، بەڵام حەوت منداڵی چینی لە چاکسازییەکان هەن حکوومەتی وڵاتەکەیان وەریانناگرێتەوە. 

ئاشکراشی کرد ئەو منداڵانە هی دوو ئافرەتن، یەکێکیان بەناوی خدیجە ئەحمەد روبل، یەک ساڵ سزدراوە و لە 2018 ـەوە سزاکەی تەواوکردووە و دوو منداڵی تەمەن هەشت ساڵ و نۆ ساڵی لەگەڵە. ئافرەتێکی دیکە بەناوی بوئایشم توسن، بە راگیراوی دادگای تاوانەکان ئازادی کرد و دادگای تەمیز پەسەندی کرد، ئەو ئافرەتە پێنج منداڵی لە چاکسازییەکان لەگەڵە و تەمەنییان حەوت، هەشت، 10، 11 و 12 ساڵانن.

دووپاتیشکردەوە، چەند جارێک هەوڵدراوە و گفتوگۆ لەگەڵ حکوومەتی چین کراوە، بەڵام ئامادەنییە وەریانبگرێتەوە و کەسێکی نزیکیشیان لە هەرێمی کوردستان نییە و نایانەوێت بێلانە و سەرگەدان بن، بۆیە لە چاکسازییەکان هێڵدراونەتەوە.

بە گوێرەی یاسا، منداڵ دەتوانێت لەگەڵ دایکی بێت ئەگەر دایکی سزادراو بێت و کەسی نەبێت، بەڵام ئەمە لە حاڵەتێکدایە کە منداڵەکە زۆر بچووک بێت. بەڵام منداڵە چینییەکان گەورە بوون و لە خوێندن و قوتابخانە بێبەش بوون.

بە پێی ئامارەکانی بەڕێوبەرایەتی گشتیی چاكسازییەكانی هەرێمی کوردستان ئێستا شەش هەزار و 200 سزادراو لەناو چاکسازییەکاندان و لە سەرەتای ئەمساڵیشەوە سێ هەزار و 565 کەس ئازاد کراون.

 
 
 
سەردار حەسەن ,