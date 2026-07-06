بێرتریلە سنۆیەر: مۆدێلی کشتوکاڵیی هۆڵەندا لە بازیان جێبەجێ دەکەین

پێش دوو کاتژمێر

حکوومەتی هۆڵەندا لە رێگەی پڕۆژەیەکی ستراتیژییەوە کە ماوەی سێ ساڵە کار بۆ ئەنجامدانی توێژینەوەکانی دەکات، هەوڵی گەشەپێدانی کشتوکاڵ لە ناوچەی بازیان دەدات؛ جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەنداش لە هەولێر جەخت لە گرنگیی کارکردنی هاوبەشی نێوان جووتیاران، دامەزراوەکانی توێژینەوە و حکوومەت دەکاتەوە

هۆڵەندا لە رێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەیەکی گرنگ و ستراتیژییەوە، پەرە بە کەرتی کشتوکاڵ و کێڵگەکانی بەرهەمهێنانی سەوزە لە ناوچەی بازیان دەدات. بێرتریلە سنۆیەر، جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر ئەمڕۆ دووشەممە 6ت تەممووزی 2026، رایگەیاند، پڕۆژەکە نزیکەی سێ ساڵ لەمەوبەر دەستیپێکردووە و لە سەرەتادا هەڵسەنگاندنێکی چڕ و گشتگیری بۆ بازاڕی بازیان کردووە. لەم چوارچێوەیەشدا، چاوپێکەوتن لەگەڵ جووتیاران، بازرگانان، دابینکاران و دامەزراوە حکومییەکاندا ئەنجامدراوە تا باشترین دەرفەتەکانی داهاتوو لە بازیان تاقی بکرێنەوە.

جێگری کونسوڵی گشتیی هۆڵەندا لە هەولێر سەرنجی خستە سەر مۆدێلی کشتوکاڵیی هۆڵەندا و ئاماژەی دا: "لە هۆڵەندا بڕوامان وایە کاتێک کەرتی کشتوکاڵ پێش دەکەوێت و گەشە دەستێنێت کە جووتیاران، دابینکاران، بازرگانان، ناوەندەکانی توێژینەوە و حکومەت پێکەوە کار بکەن، هەر لایەنێک رۆڵی تایبەتی خۆی هەیە، بەڵام هاوبەشییەکە لە پێناو دەستخستنی کەرتی کشتوکاڵی بەهێزتر، بەردەوامتر و خاوەن توانای کێبڕکێدایە."

بێرتریلە سنۆیەر روونیکردەوە، گۆڕانکارییەکانی کەشوهەوا، کەمیی ئاو و توندبوونی کێبڕکێ لە بازاڕە نێودەوڵەتییەکاندا، کێشە و ئاڵنگاریی گەورەن کە هیچ جووتیارێک ناتوانێت بە تەنیا رووبەڕوویان ببێتەوە و گوتی: "ئەم هۆکارانە وایکردووە جووتیارانی هۆڵەندا پێکەوە کار بکەن، زانیاری ئاڵوگۆڕ بکەن، پەیوەندی و تۆڕی متمانەپێکراو بنیات بنێن و لە دامەزراوە جیاوازەکاندا وەبەرهێنان بکەن، چونکە گۆڕانکاری و رووبەڕووبوونەوەی گرفتەکان بە تەنیا بە یەک کەس ناکرێت."