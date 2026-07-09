پۆڵۆنیا.. 13 هونەرمەندی کورد پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەشیان کردەوە

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لە لایەن گەلەری لیکتان لە شاری ستۆکهۆڵمی پایتەختی سوید و سەنتەری رۆشنبیریی شاری وێچێچێ لە وڵاتی پۆڵۆنیا، پێشانگەیەکی شێوەکاریی هاوبەش بۆ 13 هونەرمەندی کورد، لە ژێر ناونیشانی "هونەری بێ سنوور"، لە شاری وێچێچێ لە وڵاتی پۆڵۆنیا کرایەوە.

دەشتی جەنگی دەڵێت، "تابلۆکان تیشکێکی چڕ دەخەنە سەر ناسنامەی نەتەوەیی، مێژوو و خەمە هاوبەشەکانی مرۆڤی کورد، لە پاڵ پیشاندانی جوانییە نەبڕاوەکانی سروشتی کوردستان و زیندووکردنەوەی هێما فۆلکلۆری و کەلەپوورییەکان بە زمانێکی هاوچەرخ."

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تەممووزی 2026، دەشتی جەنگی، هونەرمەند و بەشداربووی پێشانگەکە بە کوردستان24ی گوت: "ئەم پێشانگەیە لە رووی ناوەڕۆک و فەلسەفەی هونەرییەوە، گوزارشت لە رووبەرێکی فرەڕەهەند و قووڵ دەکات کە تێیدا دیدگا، ئەزموون و قوتابخانە شێوەکارییە جیاوازەکانی 13 هونەرمەندی چوار پارچەی کوردستان وەکو، باشوور، باکوور، رۆژهەڵات و رۆژئاوا، لەگەڵ جیهانبینیی هونەرمەندێکی سویدی ئاوێتەی یەکتر دەبن."

دەشتی جەنگی گوتیشی، "بەرهەمە نمایشکراوەکان بەسەر چەندین تەکنیک و شوازی جۆراوجۆری وەک ریالیزم، ئەبستراکت، مۆدێرنیزم و سوریالیزمدا دابەش بوون، ئەمەش وای کردووە کە پێشانگەکە ببێتە گۆڕەپانێکی دەوڵەمەند بۆ دیالۆگی فرەکولتووری و ئاڵوگۆڕی ئەزموونی شێوەکاری لە نێوان رۆژهەڵات و رۆژئاوادا."

ئەو شێوەکارە باس لە نمایشکردنی تابلۆکان دەکات و دەڵێت، "تابلۆکان تیشکێکی چڕ دەخەنە سەر ناسنامەی نەتەوەیی، مێژوو و خەمە هاوبەشەکانی مرۆڤی کورد، لە پاڵ پیشاندانی جوانییە نەبڕاوەکانی سروشتی کوردستان و زیندووکردنەوەی هێما فۆلکلۆری و کەلەپوورییەکان بە زمانێکی هاوچەرخ کە بتوانێت سەرنجی بینەری ئەوروپی رابکێشێت و رەسەنایەتیی ئەم کولتوورەی پێ بناسێنێت."

دەشتی جەنگی ئاماژەی بەوەش دا، "کۆبوونەوەی ئەم هەموو داهێنانە جیاوازە لەژێر چەتری ناونیشانی پێشانگەکەدا، بە تەواوی بەرجەستەکردنی ئەو راستییە حاشاهەڵنەگرەیە کە هونەر زمانێکی گەردوونیی بێ سنوورە و خاوەنی هێزێکی شاراوەیە بۆ تێکشکاندنی سەرجەم سنوورە جوگرافی، سیاسی و نەتەوەییەکان، بە شێوازێک کە دەتوانێت پردی پەیوەندیی مەعریفی و رۆحی لە نێوان گەلی کورد و گەلانی ئەوروپادا، بە تایبەتی کۆمەڵگەی پۆلۆنی، بە بەهێزی بونیاد بنێت و پەیامی ئاشتی، مرۆڤدۆستی و ئازادیخوازیی مرۆڤی کورد لە رێگەی رەنگ و هێڵەکانەوە بە جیهان بگەیەنێت."

پێشانگەی شێوەکاری هاوبەشی "هونەری بێ سنوور"، لەلایەن 13 هونەرمەندی کورد و هونەرمەندێکی سویدی، لەشاری وێچێچێ لە وڵاتی پۆڵۆنیا کرایەوە و ماوەی دوو مانگ بەردەوام دەبێت.

هونەرمەندانی بەشداربووی پێشانگەکە پێکهاتوون لە، زاڵ ئاری، زاهیر حوسێنی، دەشتی جەنگی، ئاشنا دەوڵەت، خالید ستار، موعین ڕامان، یوسف ڕێگا، هانێس ئیساکسۆن، دۆرپێچ کۆبانێ، تاڤگە عوسمان، چنور فتوحی، ئاسیا بەکر، نەسرین شاکەلی.