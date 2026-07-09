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وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر چەندین ناوچەی ئەم وڵاتە پێشێلکردنی ئاشکرای جارنامەی نەتەوەیەکگرتووەکان و لێک تێگەیشتنەکەی ئیسلامئابادە

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 9ـی تەمموزی 2026، عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی عێراق لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ عاسم مونیر، فەرماندەی سوپای پاکستان، هێرشەکانی ئەمریکای سەرکۆنەکرد و رایگەیاند لێدوانەکانی دەسەڵاتدارانی ئەمریکا سەبارەت بە پابەندنەبوونیان بە یادداشتی لێک تێگەیشتنی ئیسلامئاباد، نیشانەی پەیمانشکێنیی ئەوان و بەردەوامبوونی سیاسەتی شەڕخوازانەی واشنتنە.

عێراقچی جەختیشی کردەوە هێرشەکانی سوپای ئەمریکا، کاریگەرییان لەسەر ئیرادەی گەلی ئێران و هێزە چەکدارەکانی ئەم وڵاتە بۆ بەرگری لە سەروەری و یەکپارچەیی و ئاسایشی وڵاتەکەیان نابێت.

ماوەی دوو رۆژە شەڕ و ئاڵۆزی لەنێوان هێزەکانی ئەمریکا و ئێران دەستی پێکردووەتەوە، کە ئەمڕۆ سێنتکۆم رایگەیاند، شەوی رابردوو 90 پێگەی ئێرانیان بۆردومان کردووە.