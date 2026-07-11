سووریا دەستگیرکردنی سەرکردەیەکی دیاری داعشی راگەیاند

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ئەمڕۆ شەممە، 11ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی ناوخۆی سووریا راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە، لە ئەنجامی زنجیرەیەک ئۆپەراسیۆنی ئەمنی هاوبەشدا، سەرکردەیەکی دیاری رێکخراوی داعشیان بە ناوی "فیراس داغر" دەستگیرکردووە.

ئاماژەی بەوەشداوە، لەم ئۆپەراسیۆنەدا ئەو شانە تیرۆریستییەش هەڵوەشێنراوەتەوە کە بەرپرس بوونە لە تەقینەوەکانی ئەم دواییەی شاری دیمەشق، لەگەڵ دەستگیرکردنی چەندین سەرکردەی تری تۆمەتبار بە تیرۆرکردن و دابینکردنی دارایی بۆ چالاکییەکانی رێکخراوەکە.

وەزارەتی ناوخۆی سووریا روونیکردەوە، یەکە تایبەتمەندەکان بە هاوبەشی لەگەڵ دەزگای هەواڵگری گشتی، کۆمەڵێک ئۆپەراسیۆنی هاوکاتیان لە چەندین ناوچەی جیاوازی دیمەشق و دەوروبەری 'ناوچەی قەتیفە، سەیدە زەینەب، گەڕەکی قودسایە و ناوچەی ئەش ئەلورور کردووە.

ئەم ئۆپەراسیۆنە پێشوەختانە بووە هۆی دەستگیرکردنی سەرجەم ئەندامانی ئەو شانەیە.

لێکۆڵینەوەکان دەریانخستووە تۆمەتبار (فیراس داغر) پلە بە پلە لە ناو پێکهاتەی سەرکردایەتی داعشدا سەرکەوتووە کە سەرەتا بەرپرسیارێتی کۆنترۆڵکردنی ناوچەکانی ناسراو بە "کەرتی جیدور" و "ناوچەی رۆژئاوا"ـی لەئەستۆ بووە.

دواتر پلەکەی بەرزکراوەتەوە بۆ پۆستی "حاکمی لوبنان و فەلەستین" لە ناو رێکخراوەکەدا، هاوکات وەک پاسەوانی تایبەتی خەلیفەی رێکخراوەکە کاری کردووە.

بەپێی راگەیەندراوەکە، ئەندامانی ئەم شانەیە تێوەگلاون لە چەندین تاوانی دزین و کوشتن، لەوانە، دابینکردنی دارایی لە رێگەی دزییەوە، کە شانەکە هێرشیان کردووەتە سەر چەندین دوکانی زێڕینگەری لە پارێزگای دەرعا.

هەروەها دەستگیرکراوەکان دانیان بەنجامدانی ئەم تاوانانەی خوارەوەدا ناوە:

1. تیرۆرکردنی دوو کارمەندی وەزارەتی ناوخۆ.

2. هەوڵی تیرۆرکردن لە ناو سەرتاشخانەیەکدا کە بووە هۆی گیانلەدەستدانی هاووڵاتییەکی مەدەنی.

3. چاودێریکردن و پاکتاوکردنی هاوسەران (پیاوێک و هاوسەرەکەی).

وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا دووپاتی کردەوە، دوای ئامادەکردنی سەرجەم راپۆرتە یاساییەکان دژی تۆمەتباران، سەرجەم دەستگیرکراوەکان رەوانەی دەسەڵاتی دادوەری کارامە کراون بەمەبەستی گرتنەبەری رێوشوێنی یاسایی توند لە دژیان.

وەزیری ناوخۆی سووریا، ئەنەس خەتاب لە پلاتفۆرمی ئێکس رایگەیاند، دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوەکان، ناسنامەی ئەندامانی خانەکە و رۆڵەکانیان و هەموو پەیوەندییەکانیان بۆ رای گشتی ئاشکرا دەکرێت.

رۆژی سێشەممە دوو تەقینەوە لە نزیک وەزارەتی گەشتوگوزاری سووریا روویاندا و لە ئەنجامدا کەسێک گیانی لەدەستداوە و 36 کەسی دیکەش برینداربوون.