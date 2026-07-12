سیاسی

مەزڵووم عەبدی: پشتگیرییەکانی لیندزی گراهام بۆ گەلی کورد لە مێژوودا دەمێننەوە

سووریا

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە پەیامێکی هاوخەمیدا کۆچی دوایی سێناتۆری دیاری ئەمریکی، لیندزی گراهامی بە "خەمێکی قووڵ" وەسف کرد و جەختی لەسەر ئەوە کردەوە، هەڵوێستە مێژووییەکانی ئەو سێناتۆرە لە پشتگیریکردنی کورد و هەوڵەکانی بۆ سووریایەکی ئاشتیخواز، هەرگیز فەرامۆش ناکرێن.

یەکشەممە 12ـی تەممووزی 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە)، لە پەیامێکدا لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" بڵاوی کردووەتەوە و تێیدا نووسیویەتی: "بەبیستنی هەواڵی کۆچی دوایی سێناتۆر لیندزی گراهام زۆر دڵگران بووم."

مەزڵووم عەبدی وەسفی کاروانی سیاسی و سەربازیی سێناتۆر گراهامی کرد و ئاماژەی بەوە دا، ناوبراو خاوەنی سەرکردایەتییەکی خاوەن پرەنسیپ و خزمەتێکی بەفراوان بووە. فەرماندەی گشتیی هەسەدە گوتیشی: "پشتگیرییە نەگۆڕەکانی ئەو بۆ کورد و داکۆکیکردنی بێوچانی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و دادپەروەری لە سووریا، لە مێژوودا بە نەمری دەتاشرێن."

مەزڵووم عەبدی هاوخەمیی دڵسۆزانەی خۆی ئاراستەی خێزان، هاوڕێیان و نزیکانی سێناتۆر گراهام کرد و هیوای خواست لە ئاشتیدا بحەسێتەوە.

سێناتۆر لیندزی گراهام یەکێک بوو لە دۆستە نزیکەکانی کورد لە ناو کۆنگرێسی ئەمریکادا و لە چەندین قۆناخی هەستیاردا داکۆکیکارێکی سەرسەختی پاراستنی بەرژەوەندییەکانی گەلی کورد بووە لە رۆژئاوای کوردستان و ناوچەکەدا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 12ی تەممووزی 2026، نووسینگەی لیندزی گراهام، سیناتۆری پارتی کۆمارییەکان لە ویلایەتی کارۆلاینای باشوور، لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، ئێوارەی ڕۆژی شەممە، 11ی تەممووز، سیناتۆر گراهام بەهۆی نەخۆشییەکی کورت و کتوپڕەوە، لە تەمەنی 71 ساڵیدا کۆچی دوایی کرد.

 
 
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