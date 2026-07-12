سیاسی

عێراق هۆشداری لە کاریگەریی گرژییە دەریاییەکان لەسەر بازرگانیی جیهانیی دەدات

باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق
باڵەخانەی وەزارەتی دەرەوەی عێراق
عێراق گرژییە دەریاییەکان

وەزارەتی دەرەوەی عێراق، نیگەرانیی قووڵی خۆی لە بەردەوامیی ئاڵۆزییەکانی تایبەت بە ئاسایشی کەشتیوانیی دەریایی لە ناوچەکەدا دەربڕی و هۆشداریدا لە لێکەوتەکانی ئەم دۆخە لەسەر تێکدانی سەقامگیریی هەرێمی و بازرگانیی جیهانی.

یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی لە هەمبەر بەردەوامیی گرژی و پێشهاتە ئەمنییەکان دەربڕی کە کاریگەری دەکەنە سەر ئاسایشی کەشتیوانیی دەریایی لە ناوچەکەدا، هۆشداریشی دا لەو دەرهاویشتانەی کە دەبنە هۆی تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی، لە پاڵ دروستکردنی ئاستەنگ بۆ جموجۆڵی بازرگانیی نێودەوڵەتی.

وەزارەتی دەرەوە جەختی لەسەر گرنگیی پابەندبوون بە بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی، پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان، رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و بنەمای هاوسێیەتیی باش کردووەتەوە؛ هاوکات داوای دوورکەوتنەوە لە هەر رێوشوێنێک دەکات کە ببێتە هۆی زیاتر پەرەپێدانی ئاڵۆزییەکان یان زیانگەیاندن بە ئاسایش و سەلامەتیی کەشتیوانیی دەریایی.

وەزارەتەکە جەختی لە پێویستیی رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیرییان کردووەتەوە، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چەسپاندنی ئاسایشی هەرێمی و پتەوکردنی متمانەی هاوبەش لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا.

وەزارەتی دەرەوە داوای گرتنەبەری رێگەی دیالۆگ و ئامرازە دیپلۆماسییەکان دەکات بۆ چارەکردنی ناکۆکییەکان و پشتڕاستی دەکاتەوە کە عێراق پاڵپشتی لە تەواوی ئەو هەوڵانە دەکات کە ئامانجیان کەمکردنەوەی گرژییەکان، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە و پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی گەلانی ناوچەکەیە.

 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,