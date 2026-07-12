عێراق هۆشداری لە کاریگەریی گرژییە دەریاییەکان لەسەر بازرگانیی جیهانیی دەدات

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وەزارەتی دەرەوەی عێراق، نیگەرانیی قووڵی خۆی لە بەردەوامیی ئاڵۆزییەکانی تایبەت بە ئاسایشی کەشتیوانیی دەریایی لە ناوچەکەدا دەربڕی و هۆشداریدا لە لێکەوتەکانی ئەم دۆخە لەسەر تێکدانی سەقامگیریی هەرێمی و بازرگانیی جیهانی.

یەکشەممە، 12ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دەرەوەی عێراق، لە راگەیەنراوێکدا نیگەرانیی قووڵی خۆی لە هەمبەر بەردەوامیی گرژی و پێشهاتە ئەمنییەکان دەربڕی کە کاریگەری دەکەنە سەر ئاسایشی کەشتیوانیی دەریایی لە ناوچەکەدا، هۆشداریشی دا لەو دەرهاویشتانەی کە دەبنە هۆی تێکدانی ئاسایش و سەقامگیریی هەرێمی، لە پاڵ دروستکردنی ئاستەنگ بۆ جموجۆڵی بازرگانیی نێودەوڵەتی.

وەزارەتی دەرەوە جەختی لەسەر گرنگیی پابەندبوون بە بنەماکانی یاسای نێودەوڵەتی، پەیماننامەی نەتەوە یەکگرتووەکان، رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و بنەمای هاوسێیەتیی باش کردووەتەوە؛ هاوکات داوای دوورکەوتنەوە لە هەر رێوشوێنێک دەکات کە ببێتە هۆی زیاتر پەرەپێدانی ئاڵۆزییەکان یان زیانگەیاندن بە ئاسایش و سەلامەتیی کەشتیوانیی دەریایی.

وەزارەتەکە جەختی لە پێویستیی رێزگرتن لە سەروەریی وڵاتان و پاراستنی ئاسایش و سەقامگیرییان کردووەتەوە، بە شێوازێک کە هاوکار بێت لە چەسپاندنی ئاسایشی هەرێمی و پتەوکردنی متمانەی هاوبەش لە نێوان وڵاتانی ناوچەکەدا.

وەزارەتی دەرەوە داوای گرتنەبەری رێگەی دیالۆگ و ئامرازە دیپلۆماسییەکان دەکات بۆ چارەکردنی ناکۆکییەکان و پشتڕاستی دەکاتەوە کە عێراق پاڵپشتی لە تەواوی ئەو هەوڵانە دەکات کە ئامانجیان کەمکردنەوەی گرژییەکان، پاراستنی ئاسایش و سەقامگیریی ناوچەکە و پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانی گەلانی ناوچەکەیە.