سوپای پاسداران: رەفتارەکانی ئەمریکا کارەساتی گەورەی کەرتی نەوت و گازی جیهانی بەدەواوەیە

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سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، تاکە رێگە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لەبەردەم جووڵەی کەشتیەکاندا، کۆتاییهێنانە بە دەستێوەردانەکانی ئەمریکا لە گەرووەکەدا، ئەگەرنا بەهۆی بەردەوامبوونی دەستێوەردانەکان کارەساتی گەورەتر لە کەرتی نەوت و گاز لە جیهاندا روودەدات.

ئەمڕۆ دووشەممە 13ـی تەممووزی 2026، ناوەندی پەیوەندییە گشتییەکانی سوپای پاسداران راگەیەندراوێکی لە بارەی دەسپێکردنەوە هێرشە بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، هێزی دەریایی پاسداران، لە دوای هێرشە وێرانکارەکەی سەر دامەزراوە و ژێرخانە سەربازییەکانی ئەمریکا لە جوفەیری بەحرەین، ئیستا دووکەڵێکی چڕ لە ئاسمانی ناوچەکە بەرز دەبێتەوە، هاوکات لە هێرشەکانی سوپای پاسداراندا توانراوە بە مووشەک و درۆن راداری چاودێری جووڵەی کەشتییەکان خاپوور بکرێت.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا، سوپای پاسداران هەڕەشەیەکی جیهانی لە کەرتی وزەدا دەکات و جەختیکردووەتەوە، تاکە رێگە بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز لەبەردەم جووڵەی دەریاییدا، کۆتاییهێنانە بە دەستێوەردانەکانی ئەمریکا لە گەرووەکەدا، ئەگەرنا بەهۆی بەردەوامبوونی دەستێوەردانەکان کارەساتی گەورەتر لە کەرتی نەوت و گاز لە جیهاندا روودەدات.

پێشتر سوپای پاسدارانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا بڕیاری داخستنی گەرووی هورمزی تا کاتێکی نادیار راگەیاندبوو. ئەم هەنگاوەی دوای ئەوە هات، چەند کەشتییەکی ویستوویانە لە رێڕەوی نایاساییەوە تێپەڕن و هۆشدارییەکانیان پشتگوێ خستووە.

لە بەیاننامەکەی سوپا دا هاتبوو؛ بەهۆی "دەستوەردانی نایاسایی لایەنە بیانییەکان و دروستبوونی نائارامی، گەرووی هورموز تا کۆتاییهاتنی دەستوەردانەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بە رووی هەموو جۆرە هاتوچۆیەکی کەشتیوانیدا دادەخرێت."

سوپای پاسداران هۆشداری دایە واشنتن و رایگەیاند: "ئەگەر دوژمن ئەم رووداوە بکاتە بیانوو بۆ ئەنجامدانی هەر هەڵەیەک، ئەوا بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا لەژێر مەترسی هێرشی توند و وەڵامدەرەوەدا دەبن."