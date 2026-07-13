وەزارەتی دارایی: مووچە گەیشت و دەست بە دابەشکردنی دەکرێت

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وەزارەتی دارایی و ئابووریی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، بڕی 841 ملیار و 161 ملیۆن دینار بۆ مووچەی مانگی حوزەیران خراوەتە سەر هەژمارەکەیان و دوای تەواوبوونی رێکارەکانیش دەست بە دابەشکردنی دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی تەممووزی 2026، وەزارەتی دارایی و ئابووریی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا بڵاویکردەوە، کەمێک پێش ئێستا بڕی 841 ملیار و 161 ملیۆن دینار وەک پارەی مووچەی مانگی حوزەیران (شەش)ـی فەرمانبەران و مووچەخۆران خرایە سەر هەژماری بانکیی وەزارەتەکەیان لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق.

وەزارەتەکە روونیشی کردووەتەوە، هاوشێوەی مانگی رابردوو وەزارەتی دارایی فیدراڵ بڕی 120 ملیار دیناری وەک پشکی گەنجینەی فیدراڵ لە داهاتی نانەوتیی هەرێمی کوردستان بۆ مانگی حوزەیران لە کۆی پارەی مووچە بڕیوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا هاتووە، ئەمە سەرباری ئەوەی بڕی سێ ملیار و 326 ملیۆن و 931 هەزار دیناری لە پارەی مووچەی مانگی حوزەیران نەناردووە. ئەم بڕە پارەیە بریتییە لە شایستەی دارایی مووچەی مانگەکانی رابردووی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی.

سەبارەت بە کاتی دابەشکردنی مووچەش، وەزارەتی دارایی و ئابووری ئاماژەی بەوە کردووە، دوای تەواوکردنی رێکارەکان و وەرگرتنی پارەکە بەشێوەی نەختینە لە لقی هەولێری بانکی ناوەندیی عێراق، راستەوخۆ لیستی مووچە بڵاودەکرێتەوە و لە نزیکترین کاتدا دەست بە دابەشکردنی مووچەی مانگی حوزەیران دەکرێت.