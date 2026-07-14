سبەی هاتنی زیارەتکاران بۆ چلەی ئیمام حوسێن دەستپێدەکات

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سبەی پێشوازیکردن لە سەردانیکەرانی ئایینی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان دەستپێدەکات و 3700 پاس و مینی پاس بۆ گواستنەوەی سەردانیکەران دابین کراون.

سبەی چوارشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، پێشوازیکردن لە سەردانیکەرانی ئایینی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە بۆ چلەی ئیمام حوسێن دەستپێدەکات و لەوێوە بەرەو کەربەلا بەڕێدەکەون.

ئەمساڵیش هاوشێوەی ساڵانی رابردوو هاتنی ئەو کەسانە لە رێگەی دەروازەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی حاجی ئۆمەران و باشماخ دەبێت.

لیژنەی باڵای پێشوازی لە دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئامادەکارییەکان بەتەواوی کۆتاییان هاتووە و سبەی پێشوازی لە یەکەمین کاروان دەکەن.

بۆ پێشوازی لە سەردانیکەران، چوار وێستگە ئامادە کراون، دووانیان سەرەکین و دووانیشیان لاوەکین، بریتین لە حاجی ئۆمەران، کانی ماران، پێشانگەی نێودەوڵەتیی هەولێر و شێراوە. بۆ گواستنەوەی سەردانیکەرانیش لە دەروازەکەوە بۆ شوێنی مانەوەیان 3700 پاس و مینی پاس دابین کراون.

هەروەها دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئەرکی دابینکردنی خواردن و خواردنەوەی لەئەستۆ گرتووە، هاوکات تیمەکانی ئاسایش، پۆلیس، تەندروستی و بەرگریی شارستانی لە وێستگەکاندا هاوکاریی خەڵکەکە دەکەن.

لیژنەی پێشوازی لە حاجی ئۆمەران 57 کۆمپیوتەریان بۆ راپەڕاندنی خێرای کارەکان دابین کردووە. بڕیاریشە هاتنی ئەو کەسانە لە دەروازەی باشماخەوە لە رۆژانی 17 و 18ـی مانگەوە دەستپێبکات.

ساڵی رابردوو زیاتر لە 100 هەزار کەس لە رێگەی دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە چوونە کەربەلا و ئاسانکاریی تەواویان بۆ کرا.

چلەی ئیمام حوسێن یەکێکە لە بۆنە گرنگەکانی شیعە مەزهەبەکان و ساڵانە بە رێوڕەسمی جیاواز یادی دەکەنەوە. ئەمساڵ رێوڕەسمەکە دەکەوێتە رۆژانی 4 و 5ـی ئاب و هەزاران کەس بۆ بەشداریکردن دەچنە ئەو شارە.