ئایینی

سبەی هاتنی زیارەتکاران بۆ چلەی ئیمام حوسێن دەستپێدەکات

پێشوازیکردن لە زیارەتکارانی شیعە لە دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران (ئەرشیف)
پێشوازیکردن لە زیارەتکارانی شیعە لە دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران (ئەرشیف)
عێراق

سبەی پێشوازیکردن لە سەردانیکەرانی ئایینی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستان دەستپێدەکات و 3700 پاس و مینی پاس بۆ گواستنەوەی سەردانیکەران دابین کراون.

سبەی چوارشەممە، 14ـی تەممووزی 2026، پێشوازیکردن لە سەردانیکەرانی ئایینی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە بۆ چلەی ئیمام حوسێن دەستپێدەکات و لەوێوە بەرەو کەربەلا بەڕێدەکەون.

ئەمساڵیش هاوشێوەی ساڵانی رابردوو هاتنی ئەو کەسانە لە رێگەی دەروازەکانی هەرێمی کوردستان و بەتایبەتی حاجی ئۆمەران و باشماخ دەبێت.

لیژنەی باڵای پێشوازی لە دەروازەی نێودەوڵەتیی حاجی ئۆمەران بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئامادەکارییەکان بەتەواوی کۆتاییان هاتووە و سبەی پێشوازی لە یەکەمین کاروان دەکەن.

بۆ پێشوازی لە سەردانیکەران، چوار وێستگە ئامادە کراون، دووانیان سەرەکین و دووانیشیان لاوەکین، بریتین لە حاجی ئۆمەران، کانی ماران، پێشانگەی نێودەوڵەتیی هەولێر و شێراوە. بۆ گواستنەوەی سەردانیکەرانیش لە دەروازەکەوە بۆ شوێنی مانەوەیان 3700 پاس و مینی پاس دابین کراون. 

هەروەها دەزگای خێرخوازیی بارزانی ئەرکی دابینکردنی خواردن و خواردنەوەی لەئەستۆ گرتووە، هاوکات تیمەکانی ئاسایش، پۆلیس، تەندروستی و بەرگریی شارستانی لە وێستگەکاندا هاوکاریی خەڵکەکە دەکەن.

لیژنەی پێشوازی لە حاجی ئۆمەران 57 کۆمپیوتەریان بۆ راپەڕاندنی خێرای کارەکان دابین کردووە. بڕیاریشە هاتنی ئەو کەسانە لە دەروازەی باشماخەوە لە رۆژانی 17 و 18ـی مانگەوە دەستپێبکات.

ساڵی رابردوو زیاتر لە 100 هەزار کەس لە رێگەی دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوە چوونە کەربەلا و ئاسانکاریی تەواویان بۆ کرا. 

چلەی ئیمام حوسێن یەکێکە لە بۆنە گرنگەکانی شیعە مەزهەبەکان و ساڵانە بە رێوڕەسمی جیاواز یادی دەکەنەوە. ئەمساڵ رێوڕەسمەکە دەکەوێتە رۆژانی 4 و 5ـی ئاب و هەزاران کەس بۆ بەشداریکردن دەچنە ئەو شارە.

 
 
سەردار حەسەن ,