فەوزی هەریری: دەرگای سەرۆکایەتی هەرێم بۆ هەر دەستپێشخەرییەک کراوەیە

پێش دوو کاتژمێر

سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، رایگەیاند، سەرۆکایەتی هەرێم وەک چەتری کۆکەرەوەی لایەنەکان، دەرگای بۆ هەر دەستپێشخەرییەک کراوەیە کە ئامانجی چارەسەرکردنی کێشە و ناکۆکییە سیاسییەکانی نێوان لایەنەکان بێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، فەوزی هەریری، سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان،بە کوردستان24ـی راگەیاند؛ هەریەکە لە پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان هەنگاوی جدییان بۆ دەستپێشخەری و ئاشتەوایی ناوە. جەختیشی کردەوە، پێویستە لایەنە سیاسییەکان بە وردی و بە راشکاوی باسی رێگەچارەکان بکەن بۆ تێپەڕاندنی ئەم قۆناخە.

سەرۆکی دیوانی سەرۆکایەتی هەرێم، لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بە سستی لایەنەکان کرد لە هاتنە پێشەوە بۆ گفتوگۆ و گوتی: "نازانم لایەنەکان بۆ نایەنە پێش؟ پێویستە بابەت و ناکۆکییەکان لە نێوان لایەنە سیاسییەکان بە وردی گەنگەشە بکرێن."

فەوزی هەریری دووپاتی کردەوە، سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بە وردی چاودێری دۆخەکە دەکات و هاوکارێکی سەرەکی دەبێت بۆ یەکلاکردنەوەی سەرجەم کێشە نێوخۆییەکان، بە مەبەستی پاراستنی سەقامگیری و یەکڕیزی لایەنەکان لە هەرێمی کوردستان.