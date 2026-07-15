فاتیمە موهاجیرانی: لە ئەنجامی هێرشەکانی ئەمریکا زیاتر لە 30 هاووڵاتی کوژراون

سوپای پاسداران: کەشتیگەلی پێنجەمی ئەمریکامان لە بەحرەین کردە ئامانج

پێش کاتژمێرێک

سوپای پاسداران کەشتیگەلی پێنجەمی ئەمریکای لە بەحرەین کردە ئامانج، ئەمەش وەک وەڵامدانەوەی هێرشەکانی ئەمریکا بووە بۆسەر ئێران.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، سوپای پاسداران لە راگەیەنەدراوێکدا، وێرانکردنی ناوەندی فەرماندەیی و کۆنترۆڵی NSI 'دەزگای هەواڵگری ئاسایشی نیشتمانی و کۆگای گەورەی پارچەی یەدەگ و کەرەستەی سەربازی و کۆگای سووتەمەنی سەر بە کەشتیگەی پێنجەمی ئەمریکا لە بەحرەین راگەیاند.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، "شەوی ڕابردوو، هێزەکانی ئەمریکا لە زەریای هیندی، بە بیانووی کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز، کردەوەی چەتەییان کرد"، "سەرلەبەیانی ئەمڕۆ لە رێگەی ئۆپەراسیۆنێکی هێزەکانی سوپای پاسداران، وەڵامی کارە خراپەکانیان وەرگرتەوە."

سوپای پاسداران ئاماژەی بەوەشداوە، " دەبێ دوژمن بزانێت، ئێستا کە ئەم هێزەی رێگای هەناردەکردنی نەوت و گازیان بۆ جیهان داخستووە و بەرژەوەندیی رکابەرە ئابوورییەکانی ئەمریکایان خستۆتە مەترسییەوە، دەشڵێت، پێویستە چاوەڕوانی داخستنی رێگاکانی دیکەی هەناردەکردنی نەوت و گاز بکەن کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانەکانی دەکەن."

سوپای پاسداران باسی لەوەشکردووە، هەناردەکردنی نەوت و گاز یان بۆ هەمووانە یان بۆ کەس نییە.

لەلایەکی دیکەوە فاتیمە موهاجیرانی، گوتەبێژی حکوومەتی ئێران لە پلاتفۆڕمی ئێکس نووسیویەتی " لە هێرشەکانی سەر چەند رۆژی رابردووی ئەمریکا بۆ سەر باشووری وڵات، زیاتر لە 30 هاووڵاتی مەدەنی گیانیان لەدەستداوە، دەشڵێت، وێڕای دەربڕینی هاوخەمی و سەرەخۆشی خۆمان بۆ خانەوادەی کوژراوان، حکوومەت بە هەموو توانایەوە لە پاڵ خەڵکەوە دەوەستێت."