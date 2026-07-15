پەیامی سەرۆکوەزیرانی کوردستان لە یادی هەوڵی کودەتاکەی تورکیا

پێش دوو کاتژمێر

لە یادی هەوڵی کودەتا شکستخواردووەکەی تورکیا، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان سەرکۆنەی هەموو جۆرە توندوتیژییەکی سیاسی دەکات و، هیوای ئاشتی و خۆشگوزەرانیش بۆ ئەو وڵاتە دەخوازێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی بە بۆنەی 10ـەمین ساڵیادی هەوڵی کودەتاکەی تورکیای بڵاوکردەوە.

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە، "لە 10ـەمین ساڵیادی هەوڵی کودەتاکەی تورکیا، رێز و پێزانینی خۆمان دەردەبڕین بۆ ئەو کەسانەی لە پێناو بەرگریکردن لە دامەزراوە هەڵبژێردراوەکانی دەوڵەتی تورکیا شەهید بوون".

مەسرور بارزانی جەختی کردووەتەوە، "دەبێت توندوتیژی سیاسی بە هەموو شێوازەکانییەوە ئیدانە بکرێت". ئاماژەی بەوەش کردووە، "هیوای بەردەوامی ئاشتی و خۆشگوزەرانی بۆ تورکیای دراوسێمان دەخوازین".

On the 10th anniversary of the coup attempt in Türkiye, we pay tribute to those who were martyred in defense of the Turkish state’s elected institutions. Political violence must be condemned in all its forms. We wish for the continued peace and prosperity of our neighbor Türkiye… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) July 15, 2026

لە رۆژی 15ـی تەممووزی ساڵی 2016، بەشێک لە سوپای تورکیا هەوڵی کودەتایەکی سەربازییان دا بۆ کۆنترۆڵکردنی دەسەڵات لەو وڵاتەدا. هەوڵەکە لە ماوەی یەک رۆژدا بە شکستهێنان کۆتایی هات و لە ئەنجامدا زیاتر لە 250 کەس گیانیان لەدەستدا و زیاتر لە 2000 کەسی دیکەش بریندار بوون.

حکوومەتی تورکیا دوای رووداوەکە بزووتنەوەی فەتحوڵڵا گولەنی بە پلانداڕێژەری ئەو کارە تۆمەتبار کرد و دەستی بە هەڵمەتێکی گەورە کرد بۆ دەستگیرکردن و دوورخستنەوەی ئەو کەسانە تێوەگلابوون. ساڵانە لەو رۆژەدا دامەزراوەکان و خەڵکی تورکیا یادی ئەو رووداوە دەکەنەوە.