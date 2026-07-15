سەفین دزەیی زانیاری نوێ لەبارەی ڤیزای تورکیا و پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا دەخاتە ڕوو

پێش کاتژمێرێک

سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایدەگەیەنێت، تەنیا لە 15 رۆژی یەکەمی ئەم مانگەدا زیاتر لە 15 هەزار داواکاری ڤیزا بۆ تورکیا پێشکەشکراون.

ئەمڕۆ چوارشەممە 15ـی تەممووزی 2026، سەفین دزەیی، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە لە لێدوانێکدا بۆ دەزگاکانی راگەیاندن ئاشکرای کرد، تەنیا لەم 15 رۆژەی سەرەتای مانگی تەممووزدا، لە هەرسێ پارێزگای هەولێر، دهۆک و سلێمانی، زیاتر لە 15هەزار داواکاری ڤیزا پێشکەشی کونسوڵخانەی گشتیی تورکیا کراوە.

سەفین دزەیی ئاماژەی بەوەش کرد، خواستێکی زۆر بۆ سەردانیکردنی تورکیا هەیە، چ بۆ مەبەستی گەشتیاری بێت یان چارەسەری پزیشکی و بازرگانی. روونیشیکردەوە کە لە هەرسێ پارێزگاکە ناوەندی پێشکەشکردنی ڤیزا هەیە و هاووڵاتییان دەتوانن لە پارێزگاکانی خۆیانەوە مامەڵەکانیان ئەنجام بدەن.

سەبارەت بە گەشتە ئاسمانییەکانی نێوان فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی جەلال تاڵەبانی و وڵاتی تورکیا، سەفین دزەیی گوتی "دوای دەستپێکردنەوەی گەشتە ئاسمانییەکان بە هەوڵەکانی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، ئێستا گەشتەکان بەرەو چالاکبوونەوەی زیاتر دەچن."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، بەرپرسی فەرمانگەی پەیوەندییەکانی دەرەوە تیشکی خستە سەر سیستەمی ئەسیکۆدا و رایگەیاند، گفتوگۆکانی نێوان هەولێر و بەغدا گەیشتوونەتە چوارچێوەیەکی لێکتێگەیشتنی باش. گوتیشی "دەخوازین ئەم لێکتێگەیشتنانە جێبەجێ بکرێن، چونکە ئەمە لە بەرژەوەندی ئابووریی هەموو عێراقدایە."