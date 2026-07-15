وەزارەتی پێشمەرگە: وەزیری جەنگی ئەمریکا جەختی لە رۆڵ و پێگەی پێشمەرگە کردەوە

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی پێشمەرگە رایگەیاندووە، لە کۆبوونەوەی سەرۆکوەزیرانی عێراق و وەزیری جەنگی ئەمریکا، نوێنەری وەزارەتەکەیان بەشداربووە و جەخت لە رۆلی هێزەکانی پێشمەرگە کراوەتەوە بەتایبەت لە رووبەرووبوونەوەی شەڕی دژ بە داعش.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی پێشمەرگە لە راگەیەنراوێکدا ئاماژە بەوە دەکات، لە کۆبوونەوەی نێوان عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و پێت هێگسێت، لیوا روکن محەممەد سەعید، وەک نوێنەرانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بەشداربووە.

راگەیەنراوەکەی وەزارەتی پێشمەرگە ئاماژەی بە تویتێکی وەزیری جەنگ کردووە، کە جەخت لەوە دەکاتەوە، هێزەکانی پێشمەرگە و سوپای عێراق، هێزی سەرەکی و بنەڕەتی دەبن بۆ رابەرایەتیکردنی شەڕی دژی داعش لە قۆناخی داهاتوودا، ئەمەش بە تایبەتی لە دوای کۆتایهاتنی ئەرکی فەرمی (OIR)هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتیی لە عێراق.

هەروەها راگەیەنراوەکە باسی لەوە کردووە، وەزیری جەنگی ئەمریکا جەختی لە رۆڵی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان شانبەشانی سوپای عێراق کردەوە، کە ئەمەش نیشانەی بەردەوامی متمانەی هاوپەیمانانە بە توانای مرۆیی و سەربازی هێزی پێشمەرگە لە رووبەڕووبوونەوەی تیرۆردا.

لەلایەکی دیکەوە، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا رایگەیاندووە، وەزارەتی جەنگی ئەمریکا جەختی کردەوە، کە کۆتاییهێنان بە ئەرکی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی لە عێراق لە کۆتایی مانگی ئەیلوولی داهاتوودا جێبەجێ دەکرێت، کە 30ـی ئەیلوول کۆتایی دێت.