دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی هەولێر بیستران

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کەمێک لەمەوبەر، دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی شاری هەولێر بیستران.

چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان، بیستران و دانیشتووانی شارەکە هەستیان پێکرد.

رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە قۆناخێکی هەستیار تێپەڕ دەبێت، دەستپێکردنی زنجیرە هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە لایەک و بەئامانجگرتنی بەردەوامی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە لایەکی دیکەوە، ناوچەکەیان خستووەتە سەر لێواری تەقینەوەیەکی گەورە.