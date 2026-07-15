دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی هەولێر بیستران
کەمێک لەمەوبەر، دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی شاری هەولێر بیستران.
چوارشەممە، 15ـی تەممووزی 2026، دەنگی دوو تەقینەوەی بەهێز لە ئاسمانی شاری هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان، بیستران و دانیشتووانی شارەکە هەستیان پێکرد.
رۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە قۆناخێکی هەستیار تێپەڕ دەبێت، دەستپێکردنی زنجیرە هێرشە ئاسمانییەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران لە لایەک و بەئامانجگرتنی بەردەوامی بنکە سەربازییەکانی ئەمریکا لە لایەکی دیکەوە، ناوچەکەیان خستووەتە سەر لێواری تەقینەوەیەکی گەورە.