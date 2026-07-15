وەزارەتی رۆشنبیری داوا لە هاووڵاتییان و میدیاکاران دەکات پابەندی رێنماییەکان بن

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وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبارەی ئەو درۆنانەی لە ئاسمانی هەولێر پووچەڵکرانەوە، داوا لە کەناڵەکانی راگەیاندن و میدیاکاران دەکات پابەندی رێنماییەکان بن.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا داوا لە کەناڵەکانی راگەیاندن و رۆژنامەنوس و چالاوانەکانی سۆشیال میدیا دەکات بەپێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی ڕۆشنبیری و حکومەتی هەرێمی کوردستان وریابن.

وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان داوا دەکات لەبڵاوکردنەوەی زانیاریەکان، ڕێز لەبڕیاری حکوومەتی هەرێمی کوردستان بگرن بۆ پاراستنی ئەمنیەتی هاووڵاتییان.