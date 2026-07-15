رانیە.. بەهۆی شەڕو دەمەقاڵی نێوان دوو برا ئافرەتێک گیانی لە دەستدا

پێش کاتژمێرێک

پۆلیسی رانیە ئاماژەی بەوە کردووە، ئافرەتێکی تەمەن 26 ساڵ بە چەکی تاپڕ کوژرا و لێکۆڵینەوەش لە رووداوەکە دەستیپێکردووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 15ـی تەمموزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی پۆلیسی راپەڕین رایگەیاند: سەرلە ئێوارەی ئەمڕۆ تەرمی ئافرەتێک بەناوی (أ، ڕ، ع) تەمەن 26 ساڵ دانیشتووی رانیە و گەڕەکی قەڵات گەیەندرایە پزیشکی دادی رانیە.

پۆلیسی رانیە ئاماژەی بەوە کردووە، کەسوکارەکەی دەڵێن، رووداوەڪە لە کاتێڪدا روویداوە هاوسەری ژنەکە لەگەڵ برایەکی خۆی شەڕ و دەمەقاڵێ لە نێوانیاندا روویداوە، یەکێک لەبراکان بەچەکی تاپڕ تەقەی لە براکەی خۆی کردووە لە ئەنجامدا ژنی براکەی بەر کەوتووە و بەوهۆیەوە ناوبراو گیانی لەدەستداوە.

هەروەها باس لەوە کراوە، تەرمی ئافرەتەکە دوای ئەنجامدانی پشکنیکی توێکاری ڕادەستی کەس و کاری کرایەوە و فەرمانی دەستگیرڪردن بە پێی مادەی (406 ل ی س ع) بۆ تۆمەتبار دەرچووە و لێکۆڵینەوە لە رووداوەکە بەردەوامە.