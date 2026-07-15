وەزارەتی بەرگریی کوەیت: چوار مووشەک و 21 درۆنی ئێرانی تێکشکێندراون

پێش 24 خولەک

وەزارەتی بەرگریی کوەیت رایگەیاند، هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەی توانیویانە چوار مووشەک و 21 درۆنی ئێرانی تێکبشکێنن کە ئاسمانی ئەو وڵاتەیان بەزاندبوو.

ئەمڕۆ چوارشەممە 15ـی تەممووزی 2026، روکن سعوود عەبدولعەزیز عەتوان، گوتەبێژی فەرمیی وەزارەتی بەرگریی کوەیت رایگەیاند، لە بەرەبەیانی ئەمڕۆوە هێزە چەکدارەکانی وڵاتەکەیان چوار مووشەکی کڕووز و 21 درۆنی "دوژمنکارانە"یان لەناو کایەی ئاسمانی کوەیتدا دەستنیشان کردووە و رووبەڕوویان بوونەتەوە.

گوتەبێژی وەزارەتی بەرگریی کوەیت هێرشەکەی بە "دەستدرێژییەکی ئێرانی" ناوبرد و ئاشکرای کرد، هێرشەکان چەند دامەزراوەیەکی گرنگی وڵاتەکەیان کردووەتە ئامانج، کە بەو هۆیەوە زیانی ماددی کەوتووەتەوە، بەڵام "خۆشبەختانە هیچ زیانێکی گیانی تۆمار نەکراوە."

وەزارەتی بەرگریی کوەیت جەختیشی کردەوە، کە هێزە چەکدارەکانیان لەوپەڕی ئامادەباشی و گونجاوترین دۆخی سەربازیدان بۆ ئەنجامدانی ئەرکەکانیان، بە مەبەستی پاراستنی ئاسایشی نیشتمان و سەلامەتی هاووڵاتییان و دانیشتووانی وڵاتەکە.

هەروەها دوێنێ سێشەممە، 14ـی تەمموزی 2026، وەزارەتی بەرگریی کوەیت ئاماژەی بەوە کردبوو، هێزە چەکدارەکانمان توانیویانە رێگری لە یەک مووشەکی بالیستی، 5 مووشەکی جووڵاو (کرووز) و 33 فڕۆکەی بێفڕۆکەوانی دوژمنکارانە بکەن و تێکیان بشکێنن."