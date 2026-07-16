سووریا هەوڵێکی بەقاچاخبردنی چەک و مووشەکی بۆ حزبوڵڵا پوچەڵکردەوە

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وەزارەتی ناوخۆی سووریا رایگەیاند، هەوڵی بەقاچاخبردنی بارێکی چەک و مووسەکی لە سەر سنووری سووریا و عێراق پوچەڵکردەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی تەمووزی 2026، وەزارەتی ناوخۆی سووریا لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، هەوڵی بەقاچاخبردنی بارێکی چەک و مووشەکی لە سەر سنووری سووریا و عێراق پوچەڵکردەوە، ئاماژەی بەوەشداوە، لە لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکاندا دەرکەوتووە، ویستوویانە بارەکە لەرێگەی خاکی سووریاوە بگوازنەوە بۆ حزبوڵڵا.

وەزارەتی ناوخۆ شوێنی دەستبەسەرداگرتنی بارە چەکەکە و ژمارەی ئەو کەسانەی تێوەگلاون نەخستەڕوو، هەروەها هیچ لێدوانێکیش لەلایەن عێراق و حزبوڵڵاوە سەبارەت بەو رووداوە رانەگەیاندراوە.