خاتەمی: زۆرینەی گەلی ئێران خوازیاری کۆتاییهێنان بە جەنگ و گرژییەکانن

پێش 53 خولەک

سەرۆکی پێشووتری ئێران، داوای پشتیوانیکردنی پڕۆسەی دانوستان و هەوڵدان بۆ بەدیهێنانی "ئاشتی" کرد، کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ئێران بکات. جەختی کردەوە، کە پێویستە کۆتاییهێنان بە تارمایی جەنگ ئەولەوییەتێکی نیشتمانی بێت.

هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، محەمەد خاتەمی، سەرۆکی پێشووتری ئێران و رێبەری رەوتی چاکسازی، لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ راوێژکارەکانی، ئاماژەی بەوە کرد، "ئاشتی خیانەت نییە" و بە هیچ شێوەیەکیش دژایەتیی لەگەڵ رێبازی ئیمام حوسێندا نییە.

باسی لەوە کرد، زۆرینەی گەلی ئێران هیوای کۆتاییهێنان بە جەنگ، ململانێ و گرژییەکان دەخوازن و دەیانەوێت بەرەو قۆناخی سەقامگیری هەنگاو بنێن.

هەر لە کۆبوونەوەکەدا، رێبەری رەوتی چاکسازی، داوای پشتیوانیکردنی پڕۆسەی دانوستان و هەوڵدان بۆ بەدیهێنانی ئاشتی کرد کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی ئێران بکات. هاوکات گوتیشی: پێویستە دوورخستنەوەی تارمایی جەنگ لە وڵاتدا ببێتە ئەولەوییەتێکی نیشتمانی.

خاتەمی جەختی لە گرنگیی پێشکەشکردنی پشتگیریی هەمەلایەنە بۆ رێککەوتنە واژۆکراوەکان، پابەندبوون بە بەڵێنەکان و هاوکاریکردنی شاندی دانوستانکار کردەوە؛ هاوكات داوای لە کەسایەتییە سیاسییەکان، رووناکبیران، میدیاکان و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کرد کە رۆڵێکی کارا لە سەرخستنی پڕۆسەی دانوستاندا بگێڕن.

سەرۆکی پێشووتری ئێران دەڵێت: پێویستە دامەزراوەکانی دەوڵەت بەرژەوەندییەکانی وڵات بخەنە سەرووی ناکۆکییە سیاسییەکانەوە و پارێزگاری لەو دەرفەتە بکەن کە بۆ بەدیهێنانی سەقامگیری و کەمکردنەوەی گرژییەکان رەخساوە.