زەیدی: کۆتایی بە هاوردەکردنی گاز دەهێنین

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سەرۆکوەزیرانی عێراق، دووپاتی کردەوە, حکوومەتەکەی هەوڵەکان چڕ دەکاتەوە بۆ ئەوەی عێراق چیدیکە پێویستی بە هاوردەکردنی گاز نەبێت بۆ بەگەڕخستنی وێستگەکانی بەرهەمهێنانی کارەبا.

هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، لە شاری هیوستنی ئەمریکا، لەگەڵ دارین ودز، بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای (ئێکسۆن مۆبیل) و ئەندامانی ئەنجوومەنی کارگێڕیی کۆمپانیاکە کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا وەزیرانی نەوت و کارەبا و ژمارەیەک راوێژکاری حکوومەت ئامادە بوون.

بە پێی راگەیەنراوی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق، زەیدی ئاماژەی بەوە کردووە، حکوومەت سوورە لەسەر پەرەپێدانی کەرتی بەرهەمهێنان و هەناردەکردنی نەوت و بەرزکردنەوەی توانای پاڵاوگەکان.

هاوکات ئاماژەی بەوە کرد، ئامانجی حکوومەت ئەوەیە ئەو گازە کۆبکرێتەوە و بۆ وێستگەکانی کارەبا بەکاربهێنرێت تاوەکوعێراق پێویستی بە گازی دەرەکی نەمێنێت.

عەلی زەیدی راشیگەیاند: عێراق خاوەنی دووەم گەورەترین یەدەگی وزەیە لە جیهاندا و ئامادەیە هەموو ئاسانکارییەک پێشکەش بە وەبەرهێنەران بکات بۆ کارکردن لە کەرتەکانی نەوت و گاز و پیشەسازی.

زەیدی، پلانی وڵاتەکەی بۆ دروستکردنی "شاری وزە" لە بەسرە و پەرەپێدانی کەرتی پیشەسازی ئاشکرا کرد و جەختیشی کردەوە، کە دۆخی ئەمنیی عێراق جێگیرە و میدیاکان وێنەیەکی نادروست نیشان دەدەن.

لای خۆیەوە، دارین ودز، رایگەیاند: مەیدانی نەوتی عێراق دەرفەتێکی زۆر گەورەی بۆ وەبەرهێنان تێدایە و ئارەزووی کۆمپانیاکەشی بۆ هاوکارییەکی پتەوتر لەگەڵ عێراق نیشاندا، بە تایبەت لە بوارەکانی کەمکردنەوەی پیسبوونی ژینگەو بەکارهێنانی تەکنەلۆژیای پێشکەوتوو