پێش کاتژمێرێک

شارۆچکەی تاسڵوجە لە سنووری پارێزگای سلێمانی، رووبەڕووی هێرشێکی هاوبەشی مووشەکی و درۆنی بووەوە، کە تەقینەوەی بەهێز و کەوتنەوەی ئاگرێکی گەورەی لێکەوتەوە، لە کاتێکدا پارێزگاری سلێمانی بە توندی سەرکۆنەی هێرشەکەی کرد.

ئێوارەی ئەمڕۆ هەینی، 17ـی تەممووزی 2026، هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24، گوتی: شارۆچکەی تاسڵوجە لە سنووری پارێزگای سلێمانی بە مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوان بۆردومان کرا، هەروەها بەهۆی هێرشەکەوە دەنگی چەندین تەقینەوەی بەهێز لە ناوچەکەدا بیستراوە.

هاوکات، گرتە ڤیدیۆیی و وێنە بڵاوکراوەکانی شوێنی رووداوەکە نیشانی دەدەن کە ئاگرێکی گەورە و دووکەڵێکی زۆر لەو ناوچەیەی هێرشەکەی کراوەتەسەر بەرز بووەتەوە. هەندێک لە سەرچاوە ناوخۆییەکانیش ئاماژە بەوە دەکەن کە ئەگەری هەیە بۆردومانەکە باروتخانەی تاسڵوجەی کردبێتە ئامانج.

لە کاردانەوەیەکدا بەرامبەر بەم رووداوە، هەڤاڵ ئەبوبەکر، پارێزگاری سلێمانی، لە راگەیەنراوێکدا سەرکۆنەی هێرشەکانی سەر سلێمانی و هەرێمی کوردستانی کرد.

هاوکات دووپاتی کردەوە، هەرێمی کوردستان و حکوومەتی خۆجێیی سلێمانی بە شێوازێکی بێلایەنانە و بەرپرسیارانە رەفتار دەکەن و بەشێک نین لەو جەنگ و ململانێ سەربازییانەی بەرۆکی ناوچەکەی گرتووە.

پارێزگاری سلێمانی داواشی لە هاووڵاتییانی سنوورەکە کرد کە لە پێناو پاراستنی سەلامەتیی خۆیان لە شوێنی بۆردومانەکان نزیک نەبنەوە و، رێگری یان ئاستەنگی هاتووچۆ بۆ هێزەکانی ئاسایش، ناوخۆ و تیمی لایەنە پەیوەندیدارەکانی دیکە دروست نەکەن، تاوەکوو بتوانن کار و ئەرکەکانی خۆیان بە شێوەیەکی پیشەیی و خێرا راپەڕێنن.