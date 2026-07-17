عێراق و سووریا لەسەر نۆژەنکردنەوەی بۆریی نەوتی کەرکووک – بانیاس رێککەوتن

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رۆژی هەینی لە واشنتن هەردوو وڵاتی عێراق و سووریا یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان بۆ دووبارە نۆژەنکردنەوەی هێڵی بۆریی نەوتی نێوان کەرکووک و بانیاس واژۆ کردووە، هاوکات بڕیارە کۆمپانیای "شیڤرۆن"ی ئەمریکی ئەرکی جێبەجێکردنی پڕۆژەکە بگرێتە ئەستۆ.

هەینی 17ـی تەممووزی 2026، هەردوو وڵاتی عێراق و سووریا یاداشتێکی لێکتێگەیشتنیان بۆ دووبارە نۆژەنکردنەوەی هێڵی بۆریی نەوتی نێوان کەرکووک و بانیاس واژۆکرد، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی واژۆکردنی 50 رێککەوتنامە و یاداشتنامەی لێکتێگەیشتندایە لە نێوان عێراق و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، کە کۆی گشتیی بەهای ئەو رێککەوتنانە دەگاتە 60 ملیار دۆلار.

لای خۆیەوە ئەمریکا پێشوازیی لەو هەنگاوە کرد و باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا لە راگەیەندراوێکدا رایگەیاند: " ئەمریکا پێشوازی لە واژۆکردنی یاداشتێکی لێکتێگەیشتنی مێژوویی لە نێوان حکوومەتەکانی عێراق و سووریا دەکات سەبارەت بە نۆژەنکردنەوەی هێڵی بۆریی نەوتی خاوی نێوان هەردوو وڵات."

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە، ئەم پڕۆژە ستراتیژییەی ژێرخان دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ئاسایش و سەقامگیری لە رێگەی پەرەپێدانی پەیوەندییە ناوچەییەکان و بووژانەوەی ئابووری، هەروەها جەخت کراوەتەوە، کۆمپانیا ئەمریکییەکان رۆڵێکی سەرەکی لە ئەنجامدانی کارەکاندا دەگێڕن.