پۆلیسی هەولێر سێ تۆمەتباری دەستگیرکرد کە نۆ دوکانیان بڕیبوو
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر رایگەیاند، هێزەکانیان لە بەشی نەهێشتنی تاوان (نووسینگەی ناوەند) توانیویانە سێ تۆمەتبار دەستگیر بکەن کە چەند رۆژێک لەمەوبەر، نۆ دوکانیان لە گەڕەکی (سێتاقان) بڕیبوو و دزییان لێ کردبوو.
هەینی 17ـی تەممووزی 2026، بەپێی راگەیەندراوەکەی پۆلیس، دوای ئاگادارکردنەوەیان لە هەبوونی حاڵەتێکی دزیکردن، بە سەرپەرشتیی راستەوخۆی بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەولێر و بەڕێوەبەری نەهێشتنی تاوان، هێزەکانیان گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و توانیویانە هەر سێ تۆمەتبارەکە بە ناوەکانی (م، م، ح)، (ن، س، م) و (ا، م، ج) دەستگیر بکەن.
ئاماژە بەوەشکراوە، لە کاتی دەستگیرکردنیاندا، دەست بەسەر چەندین قاسە و بڕێک پارەدا گیراوە کە تۆمەتباران دزیبوویان.
بە گوێرەی راگەیەندراوەکەی پۆلیسی هەولێر، لە ئێستادا بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر، تۆمەتباران راگیراون و پەڕاوی لێکۆڵینەوەی یاساییان بۆ رێکخراوە تاوەکو رووبەڕووی سزای یاسایی ببنەوە.