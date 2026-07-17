پۆلیسی هەولێر سێ تۆمەتباری دەستگیرکرد کە نۆ دوکانیان بڕیبوو

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بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر رایگەیاند، هێزەکانیان لە بەشی نەهێشتنی تاوان (نووسینگەی ناوەند) توانیویانە سێ تۆمەتبار دەستگیر بکەن کە چەند رۆژێک لەمەوبەر، نۆ دوکانیان لە گەڕەکی (سێتاقان) بڕیبوو و دزییان لێ کردبوو.

هەینی 17ـی تەممووزی 2026، بەپێی راگەیەندراوەکەی پۆلیس، دوای ئاگادارکردنەوەیان لە هەبوونی حاڵەتێکی دزیکردن، بە سەرپەرشتیی راستەوخۆی بەڕێوەبەری پۆلیسی پارێزگای هەولێر و بەڕێوەبەری نەهێشتنی تاوان، هێزەکانیان گەیشتوونەتە شوێنی رووداوەکە و توانیویانە هەر سێ تۆمەتبارەکە بە ناوەکانی (م، م، ح)، (ن، س، م) و (ا، م، ج) دەستگیر بکەن.

ئاماژە بەوەشکراوە، لە کاتی دەستگیرکردنیاندا، دەست بەسەر چەندین قاسە و بڕێک پارەدا گیراوە کە تۆمەتباران دزیبوویان.

بە گوێرەی راگەیەندراوەکەی پۆلیسی هەولێر، لە ئێستادا بە بڕیاری دادوەری لێکۆڵینەوەی هەولێر، تۆمەتباران راگیراون و پەڕاوی لێکۆڵینەوەی یاساییان بۆ رێکخراوە تاوەکو رووبەڕووی سزای یاسایی ببنەوە.