پێنج فیلمی کوردی بەشداریی فێستیڤاڵێکی نێودەوڵەتی لە ئیسپانیا دەکەن

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پێنج فیلمی کوردی، بە سەرپەرشتی و هاوکاریy بەڕێوەبەرایەتی سینەمای هەولێر، بەشداری خولی دوازدەیەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی سینەمای دژە توندوتیژی لە وڵاتی ئیسپانیا دەکات.

ئەمڕۆ شەممە، 18ی تەمموزی 2026، جوبرایل ئەبوبەکر، دەرهێنەری دوو لە فیلمە بەشداربووەکان بە کوردستان24ی گوت، "پێنج فیلمی کوردی، بەشداری خولی دوازدەیەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی سینەمای دژە توندوتیژی لە وڵاتی ئیسپانیا دەکەن؛ فێستیڤاڵێک کە لە ساڵی 2012ەوە بەردەوامە و بە یەکێک لە گرنگترین رووداوە سینەمایی و مرۆییەکانی جیهان ناسراوە. ئەم فێستیڤاڵە هەموو ساڵێک کۆمەڵێک لە باشترین فیلمەکانی جیهان کۆدەکاتەوە کە بابەتەکانیان دەربارەی ئاشتی، دژایەتی توندوتیژی، پاراستنی مافەکانی مرۆڤ، دادپەروەری کۆمەڵایەتی و بڵاوکردنەوەی کەلتووری گفتوگۆ و هاوتێگەیشتنە."

جوبرائیل ئەبوبەکر گوتیشی، "بەشداریکردنی ئەم پێنج فیلمە تەنیا سەرکەوتنێکی تاکەکەسی بۆ دەرهێنەر و تیمەکان نییە، بەڵکو نیشانەیەکی ئاشکرای ئەو گەشە و پێشکەوتنەیە کە سینەمای کوردی لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا بەخۆیەوە بینیوە. ئەم بەرهەمانە بە زمانێکی هونەری، چیرۆکی مرۆڤ، ئازار، ئومێد و خەونەکانی کۆمەڵگەی کوردستان دەگوازنەوە بۆ بینەران و داوەران لە جیهان، و هەروەها هەنگاوێکی گرنگن بۆ ناساندنی ناسنامە و کولتووری کوردی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی."

ئەو دەرهێنەرە باس لە هەوڵە بەردەوامەکانی خۆی لە ناردنی فیلمەکان بۆ دەرەوە دەکات و دەڵێت، "من بەردەوام هەوڵ دەدەم هاوکاری فیلمسازانی کوردستان بکەم تا بەرهەمەکانیان بگەنە هۆڵ، فێستیڤاڵ و مەیدانە سینەماییە جیهانییەکان. هەروەها ئامانج تەنیا بەشداری لە فێستیڤاڵەکان نییە، بەڵکو ئەوەی گرنگە ئەوەیە چیرۆک و ژیانی خەڵکی کوردستان بە شێوازێکی هونەری و جیهانی بگەنە بینەرانی جیهان و رەخنەگران و پسپۆڕانی بواری سینەما، بۆ ئەوەی سینەمای کوردی زیاتر بناسرێت و شوێنی خۆی لە ناو سینەمای جیهاندا پتەوتر بکات."

جوبرائیل ئەبوبەکر ئاماژەی بەوەشدا، "ئەو پێنج فیلمەی کە لەم خولەی فێستیڤاڵەدا نوێنەرایەتی سینەمای کوردستان دەکەن، بریتین لە "پەلیکان" لە دەرهێنانی هێرش عەبدولوەهاب حاجی، "پەیژەیەک بۆ ئاسمان" لە دەرهێنانی عەبدولخالق جەودەت، "دەریای ئومێد" و "هەناری پارچەپارچە بوو" لە دەرهێنانی خۆم، و "شاخی بێدەنگ" لە دەرهێنانی سامی کاکە. هیوادارین ئەم بەرهەمانە لە یەکێک لە گرنگترین مەیدانەکانی سینەمای مرۆیی جیهاندا سەرنجی بینەران، داوەران و پسپۆڕانی بواری سینەما بۆ لای خۆیان رابکێشن و سەرکەوتنێکی نوێ بۆ سینەمای کوردی تۆمار بکەن."

خولی دوازدەیەمی فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی سینەمای دژە توندوتیژی، بڕیارە مانگی 2ی ئۆکتۆبەری 2026، لە وڵاتی ئیسپانیا بەڕێوەبچێت و ماوەی 9 رۆژ دەخایەنێت.