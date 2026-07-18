بەرپرسێکی حکوومەت: ئەسیکۆدا پەیوەندیی بە مووچەوە نییە

پێش کاتژمێرێک

هەولێر و بەغدا لە جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا بۆ یەکخستنی رێکارە گومرکییەکان نزیک بوونەتەوە و راوێژکارێکی وەزارەتی ناوخۆش رەتیدەکاتەوە ئەم پرسە پەیوەندیی بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانەوە هەبێت.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، سامی جەلال، راوێژکاری وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند، بابەتی جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکۆدا و واژۆکردنی بە هیچ شێوەیەک بە خەرجکردنی مووچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانەوە نەبەستراوەتەوە و دوو پرسی تەواو جیاوازن.

سەبارەت بە بەرەوپێشچوونەکان، روونی کردەوە، ئەو خاڵانەی لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵ لەسەری رێککەوتوون رەوانەی ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق کراون و ئێستا چاوەڕێی گەڕانەوەی سەرۆکوەزیران عەلی زەیدین بۆ بڕیاردانی کۆتایی. جەختی لەوەش کردەوە، لێکتێگەیشتنێکی تەواو لە نێوان هەردوو لادا بۆ کارپێکردنی سیستەمەکە هەیە.

پێشتر ئەو بەرپرسەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئاشکرای کردبوو 97%ـی کارەکان تەواو کراون و تەنیا رەزامەندیی ئەنجوومەنی وەزاریی ئابووریی عێراق ماوە.

رێککەوتنی ئەسیکۆدا هەشت بواری سەرەکیی لەخۆ گرتووە، لەوانەش وەبەرهێنان، کشتوکاڵ، پیشەسازی، تۆمارکردنی کۆمپانیاکان و کۆنترۆڵی جۆری. ئامانج لەم هەنگاوەش یەکخستنی پێناسی گومرکی، نەهێشتنی رۆتین و بنبڕکردنی گەندەڵییە، لەگەڵ رێگریکردن لە دەرکردنی بڕیاری تاکلایەنە لە دەروازە سنوورییەکاندا.

سیستەمی ئەسیکۆدا سیستەمێکی ئەلیکترۆنیی جیهانییە بۆ بەڕێوەبردنی داتا گومرکییەکان و لەلایەن رێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە پەرەی پێ دراوە.