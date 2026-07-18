ئەوروپا داوای کەمکردنەوەی دەردانی گازی ژەهراوی لە وڵاتانی ئەندام دەکات

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کۆمیسیۆنی ئەوروپا حەوتەمین راپۆرتی ساڵانەی خۆی تایبەت بە سەروەری یاسا بۆ ساڵی 2026 بڵاوکردەوە. راپۆرتەکە هەڵسەنگاندنێکی هەمەلایەنە بۆ دۆخی سەروەری یاسا لە سەرجەم وڵاتانی ئەندامی یەکێتی ئەوروپا و چوار وڵاتی کاندید دەکات. لە دەقی راپۆرتەکەدا جەخت لەوە کراوەتەوە کە سەربەخۆیی دادوەری، هەوڵەکانی دژە گەندەڵی، ئازادی میدیا و چاودێری دامەزراوەیی، پایە سەرەکییەکانی ئاسایش و خۆشگوزەرانی ئابووری ئەوروپان.

لەم چوارچێوەیەدا، ئۆرسولا ڤۆن دێرلاین، سەرۆکی کۆمیسیۆنی ئەوروپا راگەیاند "سەروەری یاسا متمانە لە نێوان هاووڵاتیان و بازرگانەکاندا دروست دەکات، هەروەها ئەوروپا دەکاتە شوێنێکی باشتر و سەلامەتتر بۆ ژیان و وەبەرهێنان. ئامانجی راپۆرتەکە پشتگیریکردنە لە چاکسازییەکان و بەهێزکردنی خۆڕاگری دامەزراوە دیموکراسیەکان لە سەرانسەری یەکێتی ئەوروپا."

بڵاوکردنەوەی ئەم راپۆرتە وەک یەکێک لە دیارترین پێشهاتە نوێیەکانی ئێستای ئەوروپا سەیر دەکرێت، چونکە وەک پێوەرێکی سەرەکی بۆ چاودێریکردنی چاکسازییەکان لە وڵاتانی ئەندام بەکاردەهێنرێت و کاریگەری راستەوخۆی لەسەر گفتوگۆکانی ئەوروپا لەسەر حوکمڕانی، وەبەرهێنان و سیاسەتەکانی فراوانکردن هەیە.

لە لایەکی دیکەوە، کۆمیسیۆنی ئەوروپا سەرقاڵی خۆئامادەکردنە بۆ راگەیاندنی گۆڕانکاری بەرفراوان لە سیستەمی بازرگانی دەردانی گازی ژەهراوی ئەوروپی (ETS). ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی پلانێکی ستراتیژیدایە بۆ کەمکردنەوەی دەردانی گازی گەرمخانەیی بە رێژەی 90% تا ساڵی 2040، هاوکات لەگەڵ پاراستنی هاوسەنگی لە نێوان ئامانجەکانی کەشوهەوا و توانای کێبڕکێی پیشەسازی ئەوروپیدا.

هەروەها پێدانی دەرماڵەی بێبەرامبەری زیاتر بە پیشەسازییە ئەوروپییەکان بۆ مافی دەردانی گازی ژەهراوی و درێژکردنەوەی ماوەی پابەندبوون، لە بەرامبەر پابەندبوونیان بە وەبەرهێنانەوەی ئەو ئیمتیازاتانە لە پڕۆژەکانی داماڵینی کاربۆن و مۆدێرنکردنی دامەزراوە پیشەسازییەکاندا.

لە راپۆرتەکەدا باس لەوەشکراوە، گرتنەوەی چالاکی کەشتیی و هەندێک گەشتی ئاسمانی لە سیستەمە نوێیەکەدا و داواکردن لە وڵاتانی ئەندام بۆ تەرخانکردنی بەلایەنی کەمەوە 50%ـی داهاتی سیستەمەکە بۆ دابینکردنی پارە بۆ پرۆسەی گواستنەوەی پیشەسازی سەوز.

ئەم پێداچوونەوەیە لە ئێستادا وەک یەکێک لە گرنگترین دۆسیە ئابووری و کەشوهەواییەکان لە برۆکسل سەیر دەکرێت، بەهۆی کاریگەرییە راستی و راستەوخۆکانی لەسەر کەرتەکانی پیشەسازی، وزە و وەبەرهێنان لەناو تەواوی یەکێتی ئەوروپادا.