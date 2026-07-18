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عەلی زەیدی 48 رێککەوتن و یاداشتنامەی ئابووری لەگەڵ ئەمریکا واژۆکرد

عێراق ئەمریکا واژۆکردنی رێککەوتنی ئابووری

عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرپەرشتیی واژۆکردنی 48 رێککەوتنامە و یاداشتیی لێکگەیشتن و هاریکاریی ئابووری لەنێوان ئەمریکا و عێراقدا کرد. 

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق راگەیەندراوێکی بڵاوکردەوە تێیدا هاتووە “سەرۆکوەزیرانی عێراق سەرپەرشتی واژۆکردنی 48 رێککەوتن و یاداشتنامەی لێکگەیشتن و هاوکاری و هاوبەشی نێوان کەرتە جیاوازەکانی گشتی و تایبەت لە عێراق و ئەمریکای کردووە، کە رێگایەکی روون بۆ هاریکاری ئابووری و دارایی لە نێوان هەردوو وڵات دادەمەزرێنێت، هەروەها پەیوەندییەکە دەگوازێتەوە بۆ ئاستێکی پێشکەوتووی ئاڵوگۆڕکردن کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوولا دەکات”.

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوەشکراوە "رێککەوتنەکان و یاداشتەکانی لێکگەیشتن بریتی بوون لە، هاوکاری و هاوبەشی نێوان وەزارەتەکانی نەوت و کارەبا و کۆمپانیاکانیان و کەرتەکانی دیکەی حکوومەت و ئێکسۆن مۆبیل، کەی بی ئاڕ، جی ئێی ڤێرنۆڤا، شێڵ و هالیبێرتۆن، هەروەها رێککەوتنێک بۆ هاوکاری و ناساندنی خزمەتگوزاری لە نێوان ستارلینک و دەستەی راگەیاندن و پەیوەندییەکان، رێککەوتنێکێکیش بۆ هاوکاری لەگەڵ هالیبێرتۆن".

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "ئەو رێککەوتنانەی لەنێوان هەردوولا واژۆکراون، یاداشتێکی لێکگەیشتنی نێوان کیلایت تەکنەلۆجیا و کەرتی تایبەتی عێراقیشی لەخۆگرتبوو، هەروەها کۆمپانیای پێپسیکۆ و ژمارەیەک کۆمپانیای دیکە سەبارەت بە درێژکردنەوەی بۆری نەوتی بانیاس لەسەر دەریای ناوەڕاست رێککەوتن، رێککەوتنی هاوبەش لەبواری پەروەردە و رێککەوتنێکی دیکەش لە نێوان کەرتی تایبەت لەبواری دابینکردن و دروستکردنی دەرمان واژۆکراوە".

باسی لەوەشکردووە، رێککەوتن و یاداشتنامەی لێکتێگەیشتن لەگەڵ KBR , UOP  Polaris کۆمەڵەی ئەندازیارانی وزە AEE و  PPTA  پێشەنگ لە تۆڕە ئەلیکترۆنییەکان واژۆکراوە، هەروەها دوو رێکەوتن لەگەڵ فریتۆ لای بۆ پەرەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیاکانی تایبەتمەند لە بوارەکانی کشتوکاڵی، بازرگانی و پیشەسازی.

رۆژی دووشەممەی رابردوو، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بەسەردانێکی فەرمی لەگەڵ شاندێکی باڵا گەیشتنە واشنتن، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، حەیدەر عەبودی رایگەیاند، ئامانجی سەردانەکەی زەیدی پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکانە لەنێوان هەردوولا.

 
 
 
 
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