سوپای بەحرەین: ئێران بە ئەنقەست هاووڵاتیانی مەدەنی بە ئامانج دەگرێت

پێش کاتژمێرێک

فەرماندەیی گشتیی هێزی بەرگریی بەحرەین رایگەیاند، ئێران بەردەوامە لە هێرشەکانی و خەڵکی مەدەنی شانشینی بەحرەین دەکاتە ئامانج.

فەرماندەییەکە ئەمڕۆ شەممە 18ـی تەممووزی 2026، لە راگەیەندراوێکی رۆژنامەوانیدا ئاشکرایکردووە، سیستەمی بەرگری ئاسمانیی شانشینی بەحرەین بەرپەرچی چەند هێرشێکی ئێرانیان داوەتەوە و هێرشەکانیان تێکشکاندووە.

هەروەها ئاماژەیداوە، ئێران بە شێوەیەکی رێکخراو لە سیاسەتە دوژمنکارییەکانی بەرامبەر بە بەحرەین بەردەوامە، بەڵام هێزی بەرگریی بەحرەین بە هەموو توانا سەربازییەکانییەوە لە ئامادەییدایە بۆ پاراستنی ئاسایش و سەلامەتی هاووڵاتیان؛ هاوکات داواشی لە خەڵکی وڵاتەکە کردووە، بە هیچ شێوەیەک نزیکی هیچ تەنێکی نامۆ یان پارچەی هێرشە تێکشکاوەکان نەبنەوە، چونکە تیمی ئەندازیاریی سەربازیی شاهانە خراونەتە ئامادەیی بۆ چۆنیەتی رەفتار لەگەڵ پارچەی درۆن و مووشەکە تێکشکاوەکان و گەرەنتی پاراستنی سەلامەتی گیانی هاووڵاتیانی بەحرەین و خەڵکی بیانی نیشتەجێی شانشینەکە.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا، فەرماندەیی گشتیی هێزی بەرگریی بەحرەین ئاماژەیداوە، ئێران لە هێرشەکانیدا بە ئەنقەست بە مووشەک و درۆن خەڵکی مەدەنی و دامەزراوە گشتی و تایبەتەکان دەکاتە ئامانج، ئەمەش پێشێلکارییەکی زەقی یاسای نێودەڵەتی و مافەکانی مرۆڤە.