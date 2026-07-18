وەزارەتی رۆشنبیری: پێویستە میدیاکان پابەندی بەرپرسیارێتیی نیشتمانی بن

پێش کاتژمێرێک

وەزارەتی رۆشنبیری و لاوان هۆشداری دەداتە سەرجەم کەناڵەکانی راگەیاندن لە کاتی رووماڵکردنی رووداوە ئەمنییەکان و هێرشە درۆنییەکاندا پابەندی یاسا بن و خۆیان لە تێکدانی ئاسایشی نیشتمانی و بازاڕ بەدوور بگرن.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی راگەیاندن و چاپ و بڵاوکردنەوە لە وەزارەتی رۆشنبیری و لاوانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، راگەیەنراوێکی ئاراستەی سەرجەم دەزگاکانی میدیای بینراو و بیستراو کرد. تێیدا جەختی لە پابەندبوون بە بنەماکانی کاری میدیایی لەم دۆخە هەستیارەدا کردووەتەوە.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە، بۆ پاراستنی ئاسایشی هەرێمی کوردستان و رێگریکردن لە پشێوی، دەبێت سەرجەم کەناڵەکان لە کاتی رووماڵکردنی هێرشە درۆنییەکان و رووداوە ئەمنییەکاندا بەتەواوی پابەندی یاسا و رێنماییە بەرکارەکان بن.

وەزارەتی رۆشنبیری چوار خاڵی سەرەکیی بۆ کەناڵەکان دیاری کردووە:

- پاراستنی ئاسایشی نیشتمانی و کۆمەڵایەتی: پابەندبوون بە رێکارە پیشەییەکان بۆ ئەوەی رووماڵی رووداوەکان نەبێتە هۆی تێکدانی سەقامگیری، هەروەها بەدووربوون لە بڵاوکردنەوەی هەر جۆرە زانیاری و وێنە یان ڤیدیۆیەکی نادروست ببێتە هۆی دروستکردنی ترس و دڵەڕاوکێ لای هاووڵاتییان.

- پابەندبوون بە وەرگرتنی زانیاری بەتەنیا لە سەرچاوە فەرمییەکان.

- پاراستنی سەقامگیریی بازاڕ و باری ئابووری: خۆبەدوورگرتن لەو جۆرە رووماڵانەی دەبنە هۆی تێکچوونی دۆخی ئابووری و دروستکردنی پشێوی لە بازاڕەکان یان گرانبوونی نرخەکان، چونکە میدیا بەرپرسە لە رێگریکردن لەو کاریگەرییە نەرێنییانەی لەسەر ژیانی رۆژانەی هاووڵاتییان دروست دەبن.

- لێپرسینەوەی یاسایی: هەر سەرپێچییەک لەم خاڵانەی سەرەوە و لەو بنەما یاساییانەی لە رێنمایی ژمارە یەکی ساڵی 2014ـدا هاتوون، کەناڵەکە رووبەڕووی لێپرسینەوەی یاسایی دەکاتەوە و رێکاری پێویستی بەرانبەر دەگیرێتە بەر.

لە ماوەی رابردوودا، هەولێری پایتەخت و ناوچە جیاجاکانی هەرێمی کوردستان چەندان جار رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی بوونەتەوە. زۆرجار لە کاتی روودانی ئەم جۆرە پێشهاتانەدا، بەشێک لە کەناڵەکانی راگەیاندن و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان بەبێ پشتبەستن بە سەرچاوەی فەرمی، زانیاری و ڤیدیۆی ناڕاست بڵاو دەکەنەوە. ئەمەش دەبێتە هۆی دروستبوونی ترس لای هاووڵاتییان و تێکچوونی سەقامگیریی بازاڕەکان.