عەلاوی: هێرشەکانی سەر کوردستان پێشێلکارییەکی مەترسیدارن بۆ سەر سەروەریی عێراق

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ئەیاد عەلاوی هێرشە بەردەوامەکانی سەر هەرێمی کوردستان سەرکۆنە دەکات و بە پێشێلکارییەکی مەترسیدار بۆ سەر سەروەریی عێراق و هەڕەشە بۆ ئاسایشی هاووڵاتییانی وەسف دەکات.

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی تەممووزی 2026، ئەیاد عەلاوی، سەرۆکوەزیرانی پێشووتری عێراق و سەرۆکی هاوپەیمانیی نیشتمانی، لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە بەردەوامانەی کرد کە دەکرێنە سەر هەرێمی کوردستان.

عەلاوی روونی کردەوە، ئەم جۆرە کارانە پێشێلکارییەکی گەورە و مەترسیدارن بەرانبەر سەروەریی خاکی عێراق، هاوکات هەڕەشەیەکی راستەوخۆن بۆ سەر ئاسایشی هاووڵاتییان و سەقامگیریی تەواوی وڵات.

الاعتداءات المتكررة التي تستهدف #اقليم_كردستان مدانة ومستنكرة لما تمثله هذه الاعمال من انتهاك خطير لسيادة العراق وتهديد لأمن المواطنين واستقرار البلاد.

ان استمرار هذه الاعتداءات يؤكد ضرورة توحيد الجهود الوطنية لحماية سيادة العراق والحفاظ على امن مواطنيه والتصدي لكل ما من شأنه… — Ayad Allawi (@AyadAllawi) July 18, 2026

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، سەرۆکی هاوپەیمانیی نیشتمانی، جەختی لەوە کردەوە، بەردەوامبوونی ئەم دەستدرێژییانە، ئەو راستییە دەسەلمێنێت کە پێویستە هەموو هەوڵە نیشتمانییەکان یەکبخرێن. ئەمەش لەپێناو پاراستنی سەروەریی عێراق و ئاسایشی گەلەکەی و بەرپەرچدانەوەی هەر مەترسییەک بیەوێت ئاسایش و سەقامگیریی هەر ناوچەیەکی وڵات تێکبدات.

ئەیاد عەلاوی، یەکەم سەرۆکوەزیرانی عێراق دوای رووخانی رژێمی بەعس لە ساڵی 2003 و سەرۆکی ئێستای هاوپەیمانیی نیشتمانییە.

ئەم پەیامە لە کاتێکدایە، لە ماوەی چەند رۆژی رابردوودا، هەولێری پایتەخت و ناوچە جیاجاکانی هەرێمی کوردستان چەندان جار رووبەڕووی هێرشی درۆنی و مووشەکی کۆماری ئیسلامیی ئێران و گرووپە چەکدارەکانی بوونەتەوە.