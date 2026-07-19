سوپای پاسداران: دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە گەرووی هورمز تەقینەوە

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سوپای پاسدارانی ئێران لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، دوو کەشتی نەوتهەڵگر لە کاتی هەوڵدانیان بۆ تێپەڕین لە رێڕەوێکی باشوور لە گەرووی هورمز، تەقینەوە و لە کار کەوتن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تەممووزی 2026، سوپای پاسدارانی ئێران ئاماژەی بەوەدا، سوپای ئەمریکای تۆمەتبار کردووە بەوەی هانی تانکەرەکانی داوە ئەو ڕێڕەوە بەکاربهێنن.

لە بەیاننامەکەی سوپای پاسداران دا، ئاماژە بە ناوی تانکەرەکان، ئاڵاکانیان، ناسنامەی ستافەکەیان یان هەبوونی هیچ کوژراو و بریندارێک نەکراوە.

سوپای پاسداران هۆشداری توندی داوە، ئەو رێڕەوە ئاوییە بە نائارامی دەمێنێتەوە تا ئەو کاتەی دەستدرێژییەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە بەردەوام بێت، و رایگەیاندووە: "ئەم رێڕەوە بۆ گواستنەوەی بەرهەمە پترۆکیمیاییەکان و تەنانەت یەک دڵۆپ نەوت و گازیش ئارام نابێت." هەروەها داوای لە سوپای ئەمریکا کردووە، خۆی بۆ کردەوەیەکی سزادەرانە ئامادە بکات.

هاوکات، میدیا فەرمییەکانی ئێران بڵاویانکردەوە، هێزی ئاسمانی سوپای پاسداران لە رێگەی مووشەکی بالیستییەوە، فڕۆکەخانەی عەقەبەیان لە ئوردن کردووەتە ئامانج. لە بەیاننامەکەدا هاتووە، فڕۆکە گەورەکانی گواستنەوە و فڕۆکەکانی فەرماندەیی و کۆنترۆڵی سوپای ئەمریکا لەو فڕۆکەخانەیە کراونەتە ئامانج و "زیانێکی زۆریان بە ژمارەیەکی زۆریان گەیاندووە."