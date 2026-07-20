چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانی خۆی بۆ عەلی زەیدی دووپاتکردەوە

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چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانی خۆی بۆ ئەنجامی سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا دەربڕی و رایگەیاند، هیچ "پەرژینێکی سیاسی" بۆ ئەو کەسانە دروست ناکەن کە تێوەگلانیان لە دۆسیەکانی گەندەڵیدا دەسەلمێندرێت.

ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تەمموزی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی 284ـەمین کۆبوونەوەی ئاسایی خۆی لە نووسینگەی نوری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا و بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق و سەرکردەکانی دیکەی پێکهاتەکە ئەنجامدا.

لە کۆبوونەوەکەدا، سەرۆکوەزیرانی عێراق راپۆرتێکی وردی لەسەر ئەنجامی سەردانە فەرمییەکەی بۆ ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەو وڵاتە پێشکەش کرد. چوارچێوەی هەماهەنگی پشتیوانی خۆی بۆ ئەو لێکتێگەیشتن و رێککەوتنانە دەربڕی، کە لە کەرتە جیاوازەکاندا واژۆ کراون، بە ئامانجی پاراستنی سەروەریی عێراق، سەربەخۆیی بڕیاری نیشتمانی، پەرەپێدانی توانا ئابووری و ئەمنییەکان و راکێشانی وەبەرهێنان.

تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە پرسی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی، چوارچێوەی هەماهەنگی جەختی لە پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ حکوومەت، دەسەڵاتی دادوەری و دەستەی دەستپاکی کردەوە بۆ راوەدوونانی گەندەڵکاران و گەڕاندنەوەی پارە دزراوەکان.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "چوارچێوەی هەماهەنگی هیچ جۆرە داپۆشین و پەناگەیەکی سیاسی بۆ هیچ کەسێک دابین ناکات کە لەلایەن لایەنە دادوەرییەکانەوە تێوەگلانی لە گەندەڵیدا بسەلمێندرێت، پێویستە رێکارە یاساییەکان هەموو کەسێک بگرێتەوە بەبێ گوێدانە لایەنگیری و ئینتیمایان."

سەبارەت بە دۆخی ناوخۆیی و گوزەرانی هاووڵاتییان، سەرکردەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی جەختیان لە گرنگی پاراستنی سەقامگیری سیاسی و ئەمنی کردەوە، هاوکات داوایان لە حکوومەت کرد ئاستی خزمەتگوزارییەکان بەرز بکاتەوە و چارەسەری ئالنگارییە ئابووری و کۆمەڵایەتییەکان بکات بە جۆرێک کە لەگەڵ داخوازییەکانی هاووڵاتییاندا بگونجێت.