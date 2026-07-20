بومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.5 پلە رۆژهەڵاتی خانەقینی هەژاند

پێش 40 خولەک

ئێوارەی ئەمڕۆ بومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.5 پلە بەپێی پێوەری رێختەر، رۆژهەڵاتی قەزای خانەقینی هەژاند و لە چەند ناوچەیەکی دیکەش هەستی پێکرا.

وەزارەتی گواستنەوەی عێراق، دەستەی کەشناسی و بومەلەرزەزانی لە راگەیەندراوێکدا بڵاویکردەوە، کاژێر 06:43ـی بەرەبایانی ئەمڕۆ دووشەممە 20ی تەممووزی 2026، بوومەلەرزەیەک لە رۆژهەڵاتی قەزای خانەقین لە پارێزگای دیالە روویداوە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، گوڕی بومەلەرزەکە 4.5 پلەی رێختەر بووە بووە و بە قوڵایی 10 کیلۆمەتر لە ژێر زەویدا بووە.

هەروەها ئاماژە بەوە دراوە، کە چەقی بوومەلەرزەکە نزیکەی 90 کیلۆمەتر لە رۆژهەڵاتی قەزای خانەقینەوە دوور بووە و لە لایەن هاووڵاتییانی ناوچەکەوە هەستی پێکراوە، بەڵام تاوەکو ئێستا هیچ زانیارییەک لەسەر زیانەکان بڵاونەکراوەتەوە.

هەروەها لە چەند ناوچەیەکی دیکەی کوردستان و بە تایبەت لە هەڵەبجە هەستی پێکراوە.