ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکانی عێراق: لە کەرکووک مۆڵگەکانی داعشمان بۆردومان کرد

پێش کاتژمێرێک

هێزە ئەمنییەکانی عێراق رایگەیاند؛ ئۆپەراسیۆنێکی ئاسمانییان بۆ سەر پاشماوەکانی چەکدارانی داعش لە سنووری پارێزگای کەرکووک ئەنجامدا و زیانێکی گەورەیان پێ گەیاندن.

شانەی راگەیاندنی ئەمنی لە بەیاننامەیەکدا بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممە، 20ـی تەممووزی 2026، رایگەیاند: "لەسەر بنەمای زانیارییە هەواڵگرییە وردەکانی دەزگای هەواڵگری نیشتمانی و دەزگای دژەتێرۆر، و بە سەرپەرشتی و پلاندانانی ژووری ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان، هێزێکی تایبەتی گواستراوە بە ئاسمان ئۆپەراسیۆنێکی بروسکەئاسایان لە دژی تیرۆریستان ئەنجامدا."

لە بەیاننامەکەدا هاتووە، لە ئەنجامی ئەم ئۆپەراسیۆنەدا 6 مۆڵگەی داعش لە ناوچەی دۆڵی زەغیتون لە سنووری فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنەکانی کەرکووک دەستنیشان کران، دواتر لەلایەن فڕۆکەوانی سوپاوە بە گورزی ئاسمانی ورد و کاریگەر سەرجەم مۆڵگەکان وێران کران.

هەر لە چوارچێوەی ئەو چالاکییەدا، هێزە تایبەتەکان دەستیان کردووە بە پشکنینی ناوچەکە و تەقاندنەوەی پاشماوەی مۆڵگەکان بە تەواوی.

شانەی راگەیاندنی ئەمنی ئاماژەی بەوەش کردووە، ئۆپەراسیۆنەکە هێشتا بەردەوامە بۆ پاککردنەوەی تەواوی ناوچەکە لە پاشماوەکانی تێرۆر.

لە کۆتایی بەیاننامەکەدا جەخت کراوەتەوە، هێزە ئەمنییەکان وەک قەڵغانێکی بەهێز بۆ پاراستنی خاکی عێراق و سەقامگیری وڵات دەمێننەوە و بەردەوام دەبن لە راوەدوونانی تیرۆریستان لە هەر شوێنێک بن.

فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بەڵێنی داوە لە کاتێکی نزیکدا وردەکاری زیاتری ئۆپەراسیۆنەکە بۆ رای گشتی بڵاو بکاتەوە.