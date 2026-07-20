کەشناسی هەرێم: دوو بوومەلەرزە پارێزگاکانی سلێمانی و هەڵەبجەیان هەژاند

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بەرەبەیانی ئەمڕۆ دوو بوومەلەرزە لە سنووری ئێران روویان دا و لە چەند ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان هەستیان پێکرا؛ هاوکات بەڕێوەبەری گشتی کەشناسی هەرێم روونکردنەوە لەسەر ئەو دەنگۆیانە دەدات کە باس لە روودانی بوومەلەرزەیەک لە سەنتەری شاری هەولێر دەکەن.

ئەمڕۆ دووشەممە، 20ی تەممووزی 2026، فازڵ ئیبراهیم، بەڕێوەبەری گشتی کەشناسی و بوومەلەرزەزانی هەرێمی کوردستان بە کوردستان24ـی راگەیاند، لە نێوان کاتژمێر 6:00 بۆ 7:00ـی بەیانی ئەمڕۆ دوو بوومەلەرزە کە چەقەکەیان لە خاکی ئێران بووە، روویان داوە.

بەڕێوەبەری کەشناسی ئاماژەی بەوە دا، گوڕی بوومەلەرزەکان 5.2 و 4.6 پلەی رێختەر بووە و لە قووڵایی 27 کیلۆمەتر لەژێر زەویدا بوون. گوتیشی: "کاریگەریی ئەم بومەلەرزانە لە رۆژئاوای هەرێمی کوردستان و لە سنووری پارێزگاکانی سلێمانی، هەڵەبجە و ئیدارەی سەربەخۆی گەرمیان بەدیکراوە."

سەبارەت بەو زانیارییانەی لە پێگەی "Earthquake" بڵاوکراونەتەوە دەربارەی روودانی بوومەلەرزەیەک لە سەنتەری شاری هەولێر، فازڵ ئیبراهیم روونی کردەوە: "تاوەکو ئێستا هیچ راپۆرتێکی زانستی نییە کە بوومەلەرزە لە سەنتەری شاری هەولێر رووی دابێت."

ناوبراو راشیگەیاند، ئەگەر بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 2.7 بۆ 3 پلەش رووی دابێت، ئەوا هاووڵاتییان هەستی پێ ناکەن، مەگەر تەنیا لەو ناوچانەی کە چیا و شاخاوین.

پێشتر پێگەی "Earthquake" بڵاوی کردبووەوە، کە بەرەبەیانی ئەمڕۆ بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 2.7 پلەی رێختەر لە سەنتەری شاری هەولێر و لە قووڵایی 7 کیلۆمەتر رووی داوە، بەڵام بەهۆی کەمیی گوڕەکەیەوە هاووڵاتییان هەستیان پێ نەکردووە.