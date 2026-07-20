بەقایی: لەگەڵ زەیدی چەند رێککەوتنێک واژۆ دەکەین

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گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران دەڵێت "سەردانی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ تاران، جەختکردنەوەیە لە پەیوەندی و بەرژەوەندیی دوولایەنەیە، کە واژۆ لەسەر چەند رێککەوتننامەیەک دەکرێت".

ئیسماعیل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران دەڵێت: هەمووان لە گرنگی پەیوەندییەکانی ئێران و عێراق ئاگادارن و هەمیشە رێزێکی تایبەتمان بۆ سەقامگیری، خۆشگوزەرانی، سەروەری و سەربەخۆیی عێراق هەبووە، هاوکات رێز لە گۆڕانکاریی دۆخی ناوخۆی دەگرین، پێچەوانەی سیاسەتی ئەمریکا کە هەمیشە دەستوەردان لە وڵاتانی ناوچەکە، بە عێراقیشەوە دەکات و هەژموونی خۆی دەسەپێنێت.

گوتیشی: سەردانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران زۆر گرنگە و هەر لە ئێستاکەوە بەخێرهاتنی زەیدی و شاندی یاوەری دەکەین و دڵنیاین ئەم سەردانەی دەبێتە خاڵی وەرچەرخانی لە پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی نێوان دوو وڵاتی موسڵمان و دراوسێ.

هەروەها ئاماژەیداوە، بڕیارە لەم سەردانەی زەیدی دا، گفتوگۆ لە بارەی پەرەپێدانی پەیوەندی و هاوکارییەکانی نێوان تاران و بەغدا بکرێت بە تایبەت لە بارەی هاوکاریی ئابووری، بازرگانی و پرسی ئاسایش و تۆکمەترکردنی سنوورەکان.

ئیسماعیل بەقایی پێشبینی دەکات لە میانی سەردانەکەی سەرۆکوەزیرانی عێراق چەند رێککەوتنێک و یاداشتێکی لێکگەیشتن واژۆ بکرێن.

هەر ئەمڕۆ دووشەممە، حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکوومەتی عێراق راگەیاند، بەم نزیکانە عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق سەردانی هەر یەک لە ئێران و تورکیا دەکات، بەوپێیە عێراق پێگە و رۆڵێکی گرنگ لە ناوچەکە هەیە بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ئاڵۆزی ناوچەکە و پشتیوانی لە بەردەوامبوونی دیالۆگ، لە پێناو سەقامگیری ناوچەکە.