لە سۆران پڕۆژەی شاری شەهیدان دروست دەکرێت

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کەریم کاوە، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمەڵەی شەهیدان و ئەنفالکراوانی سۆران بە کوردستان24 ـی راگەیاند، لە چوارچێوەی خزمەتەکانی حکوومەت بۆ کەسوکاری شەهیدان و بە فەرمانی مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پڕۆژەی دابینکردنی یەکەی نیشتەجێبوون بۆ کەسوکاری شەهیدانی شەڕی دژی داعش کە بە پڕۆژەی "شاری شەهیدان" ناسراوە لە سۆران جێبەجێ دەکرێت.

گوتیشی: پڕۆژەکە 160 خانوو لەخۆ دەگرێت و هەر خانووییەک لەسەر رووبەری 200 مەتر چوارگۆشە دروست دەکرێت، ئاماژەی بەوەشکرد، پڕۆژەی شاری شەهیدان دەکەوێتە سەر شەقامی 40 مەتری نوێ و دەکەوێتە شوێنێکی ستراتیژی سۆران، بە گوێرەی پلانەکانیان شارەکە لە داهاتوودا بە سەوزایی و باخچەی گشتی دیزاین دەکرێت، بە ئامانجی دابینکردنی ژینگەیەکی ئارام بۆ کەسوکاری شەهیدان.

بەڕێوەبەری گشتیی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوانی سۆران راشیگەیاند، پڕۆژەکە بە بەرزترین کوالێتی و بە تەواوی خزمەتگوزارییەکان جێبەجێ دەکرێت و تەواوی کەسوکاری ئەو کەسانەی لە شەڕی داعش شەهید بوون سوودمەند دەبن.

لەبارەی چۆنێتی سوودمەندبوونی کەسوکاری شەهیدان و ئەگەر ماڵێک لە شەهیدێک زیاتری هەبێت، کەریم کاوە دووپاتیکردەوە، هەر شەهیدێک خانووییەک بۆ کەسوکارەکەی دابین دەکرێت، ئەگەر لە ماڵێک دوو شەهید هەبن یان شەهید هەیە دوو خێزانی هەبووە، لەو حاڵەتدا هەردوو خێزانەکە لە خانووەکە سوودمەند دەبن. دڵنیایشی دا لە پرۆسەی دابەشکردنی خانووەکان دادپەوەری رەچاو دەکەن و کەس بێبەش ناکرێت.

بە گشتی هەرێمی کوردستان لە شەڕی دژی داعش زیاتر لە 1700 شەهید و نزیکەی 18 هەزار برینداری داوە، هەروەها 529 هەزار کەسی دیکەش بەشێوەی جۆراوجۆر بوونەتە قوربانی هێرشی تیرۆریستان و توندتیژییەکان.