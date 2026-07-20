ئیحسان شمەری بۆ کوردستان24: زەیدی بە هەمان تیم و ئامرازی پێشوو سەرکەوتوو نابێت

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دکتۆر ئیحسان شمەری، پسپۆڕی خوێندنە ستراتیژییەکان رایدەگەیەنێت، سەرکەوتنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە جێبەجێکردنی رێککەوتنەکانی لەگەڵ واشنتن بەندە بەوەی تا چەند دەتوانێت لە ژێر هەژموونی هێزە تەقلیدییەکان بێتە دەرەوە و تیمێکی نوێ و سەربەخۆ بۆ بەڕێوەبردن پێکبهێنێت.

ئیحسان شمەری، مامۆستای خوێندنە ستراتیژییەکان لە لێدوانێکی تایبەتدا بە کوردستان24ـی راگەیاند، سەرکەوتنی عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە سەردانەکەیدا بۆ واشنتن، بە پلەی یەکەم بەندە بە بوونی ئیرادەی سیاسی و توانای ناوبراو بۆ گرتنەبەری هەنگاوی سەربەخۆ دوور لە هەژموونی هێزە سیاسییە تەقلیدییەکان.

شمەری ئاماژەی بەوە کرد، زەیدی تاوەکو ئێستا لە ناو "ستراتیژی چوارچێوەی هەماهەنگی"ـدا دەجووڵێتەوە، هەر بۆیە دوورە کە سیاسەتە دەرەکییە نوێیەکانی بەرامبەر بە واشنتن و هەنگاوەکانی بۆ جێبەجێکردنی رێککەوتنە نێودەوڵەتییەکان، بە تەواوی لە لایەن هێزەکانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی و گرووپە هاوپەیمانەکانی ئێرانەوە پێشوازی لێ بکرێت.

ئەو پسپۆڕە جەختی کردەوە، ئەگەر زەیدی بەردەوام بێت لە پشتبەستن بە هەمان ئەو ئامراز و تیمانەی کە پێشتر لەگەڵ محەمەد شیاع سودانی، سەرۆکوەزیرانی پێشوو کاریان کردووە، ئەوا حکوومەتەکەی تووشی شکست دەبێت. گوتیشی: "گۆڕانکاری راستی پێویستی بە دروستکردنی رەوتێکی سیاسی سەربەخۆ، دووبارە رێکخستنەوەی دامەزراوەکانی دەوڵەت و گۆڕینی تیمە جێبەجێکارەکان هەیە بۆ ئەوەی بتوانن رووبەڕووی سیستەمی گەندەڵی و چەکی بەلاوە ببنەوە."

ئەم لێدوانانەی شمەری لە کاتێکدایە، سەرۆکوەزیرانی عێراق لە واشنتن لەگەڵ دۆناڵد تره‌مپ و بەرپرسانی باڵای ئەمریکا کۆبووەوە و 48 یاداشتی لێکتێگەیشتنی لە بوارەکانی وزە، ئابووری و وەبەرهێنان واژۆ کرد. هەروەها تێگەیشتن بۆ چاکسازی لە 7 بانکی عێراقی و کۆنترۆڵکردنی چەک تاوەکو کۆتایی مانگی ئەیلوولی 2026 دروستبووە.

لە لایەکی دیکەوە، مستەفا حەنتووش، شارەزای دارایی لە وەزارەتی دارایی عێراق بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئەم سەردانە خاڵێکی وەرچەرخانە و واژۆکردنی ئەو یاداشتە زۆرانە وەک "نەخشەڕێگەیەک" وایە بۆ ئابووری عێراق تاوەکو ببێتە چەقێکی گرنگی ناوچەکە.

بەڵام وەک ئیحسان شمەری ئاماژەی پێدا، پەڕینەوەی عێراق بەرەو کەناری ئارام تەنیا بە رێککەوتنی دەرەکی نابێت، بەڵکو پێویستی بە بڕیارێکی سەروەریی یەکلاکەرەوە هەیە کە بتوانێت یاسا بەسەر هەموواندا بسەپێنێت و رێگری لە دەستوەردانی حیزبی لە کاروباری دەوڵەتدا بکات.