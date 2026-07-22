رێگای سەرەکی هەولێر - کەرکووک دادەخرێت

پێش کاتژمێرێک

بەڕێوەبەرایەتی هاتوچۆی هەولێر ئاگادارییەکی ئاراستەی شوفێران دەکات و رایدەگەیەنێت، بەهۆی کارکردن و نۆژەنکردنەوە، بەشێکی رێگای سەرەکی هەولێر - کەرکووک بە شێوەیەکی کاتی دادەخرێت.

بەگوێرەی راگەیەندراوی هاتوچۆی هەولێر، بڕیارەکە ئەمڕۆ چوارشەممە کاتژمێر9:00 دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. داخستنەکە ئاراستەی چوونی هەولێر بەرەو کەرکووک دەگرێتەوە، بە دیاریکراوی لە مەفرەقی مورتکە تاوەکو مەفرەقی قوشتەپە.

سەبارەت بە رێگای جێگرەوە بۆ شوفێران، هاتوچۆی هەولێر رایگەیاندووە: "ئەو ئۆتۆمبێلانەی لە هەولێرەوە بەرەو کەرکووک دەڕۆن، پێویستە لە مەفرەقی مورتکەوە بچنە سەر رێگای کۆنی کەرکووک، پاشان لە قوشتەپەوە جارێکی دیکە دەگەڕێنەوە سەر رێگای سەرەکی هەولێر - کەرکووک."

هۆکاری داخستنی ئەم رێگایە بۆ ئەنجامدانی کارەکانی نۆژەنکردنەوەی شەقامەکە و دروستکردنی دەروازەی نوێی هەولێر لە مەفرەقی قوشتەپە دەگەڕێتەوە. هاتوچۆی هەولێر ئاماژەی بەوەش کردووە، ئەم کارانە بەردەوامییان دەبێت تا تەواوبوونی پڕۆژەکە، داواش لە شوفێران دەکات هاوکار بن و ئارامی بگرن تا کارەکان کۆتایییان دێت و رێگاکە بە روویاندا دەکرێتەوە.