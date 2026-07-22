عێراق 7 رێککەوتنی بە بەهای 200 ملیار دۆلار لە واشنتن واژۆ کردووە

پێش کاتژمێرێک

وەزیری نەوتی عێراق، رایگەیاند، لە میانی سەردانەکەی سەرۆکوەزیران عەلی فالح زەیدی بۆ ئەمریکا، 7 رێککەوتنی گرنگیان بە بەهای نزیکەی 200 ملیار دۆلار واژۆ کردووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 22ـی تەممووزی 2026، وەزیری نەوتی عێراق، باسم محەممەد خزەیر لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا کە ئەمڕۆ بڵاوکراوەتەوە دەڵیت: ئەم رێککەوتنانە هاوبەشی لەگەڵ کۆمپانیا گەورەکانی ئەمریکا بۆ پەرەپێدانی کێڵگە نەوتییەکان و هەروەها رێککەوتنێک لەگەڵ سووریا بۆ هێڵی گواستنەوەی نەوت لەخۆدەگرن.

وەزیری نەوتی عێراق ئاشکرای کرد توانای گشتیی بەرهەمهێنانی نەوتی وڵات گەیشتووەتە زیاتر لە 4.8 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا، ئەمەش بەشێکە لە دیدگایەکی ستراتیژی بۆ پەرەپێدانی کەرتی نەوت و گاز، کە گفتوگۆی جددی لەگەڵ رێکخراوی ئۆپێک بۆ زیادکردنی ئاستی هەناردەکردن لەخۆدەگرێت.

سەبارەت بە بەرهەمهێنانی گاز، وەزیری نەوت پێشبینی دەکات عێراق تا ساڵی 2030 بگاتە قۆناخی خۆبژێوی لە بەرهەمهێنانی گازی سروشتیدا، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، ئێستا بەرهەمهێنانی بەنزین گەیشتووەتە 30 ملیۆن لیتر لە رۆژێکدا، لە کاتێکدا وڵات توانیویەتی خۆبژێوی کرداری لە سووتەمەنییەکانی تر وەک گازوایل و نەوتی سپی بەدەستبهێنێت.

لەلایەکی ترەوە، وەزیری نەوت ئاماژەی بەوە دا، لە ئێستا 22 کۆمپانیای جیهانی لە کێڵگە جیاوازەکانی عێراقدا کار دەکەن، هاوکات ئاشکرای کرد، گفتوگۆ و دانوستانەکان بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەکردنی نەوتی عێراق لە رێگەی هێڵی بۆری جەیهانی تورکییەوە بەردەوامن.

رۆژی دووشەممەی رابردوو، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق بەسەردانێکی فەرمی لەگەڵ شاندێکی باڵا گەیشتنە واشنتن، گوتەبێژی حکوومەتی عێراق، حەیدەر عەبودی رایگەیاند، ئامانجی سەردانەکەی زەیدی پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکانە لەنێوان هەردوولا.